Borelióza, encefalitida, babesióza. Klíšťata hrozí lidem i zvířatům

Co je to? Babesióza Babesióza je onemocnění způsobené prvokem rodu Babesia a přenášené klíšťaty. Jde o vzácné onemocnění, které postihuje častěji osoby po splenektomii a imunodeficitní. Často bývá doprovázené Lymeskou boreliózou (až ve 25 %). Borelióza

Bakterie Borrelia je na člověka přenesena kousnutím infikovaným klíštětem, náležícím do několika druhů rodu Ixodes, velmi vzácně létajícím hmyzem (komárovití, ovád velký). Mezi počáteční příznaky patří zvýšená teplota či horečka, bolest hlavy, únava, deprese, bolest svalů či kloubů a charakteristická prstencovitá vyrážka. Encefalitida

Inkubační doba klíšťové encefalitidy bývá 7 až 14 dnů. Obecně lze říci, že nemoc probíhá hůře u dospělých než u dětí. Nemoc může mít podobu jen lehkých bolestí hlavy a zvýšené teploty nebo (ve druhé fázi) těžký průběh spojený s prudkými bolestmi hlavy, vysokými horečkami, dezorientací, poruchami motorické koordinace, ztuhnutím šíje.