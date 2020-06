ROZSTŘEL: Ptejte se Zdeňka Pohlreicha na restart restauračního podnikání

Právě gastronomie – slovy Zdeňka Pohlreicha restaurační byznys – patří mezi ekonomicky nejvíce zasažené oblasti. Jaký vliv na chod restaurací, případně i na jejich menu, má fakt, že teď mezi hosty patří hlavně Češi?



Květnový rozhovor s titulkem „Mám už celé krize dost, hyperbola strachu je šílená“ moc optimistický nebyl. Máme začátek prázdnin, co všechno se ukázalo za poslední měsíc, kdy Pohlreichova restaurace Divinis obhájila michelinské ocenění Bib Gourmand, které patří restauracím nabízejícím „výjimečné jídlo za rozumnou cenu“? Přiláká to českého hosta, nebo to vždy oslovovalo víc hosty zahraniční? A jací jsou čeští hosté?

Lze říci, že koronavirová krize nakonec přinesla, či ještě přinese přece jen i něco pozitivního? Naučil se známý šéfkuchař i něco nového? Ani během nejtvrdších opatření totiž on i jeho tým nezaháleli, ale

zdarma vařili pro pražské záchranné složky

a lékaře ve službě, pro něž to bylo často jediné jídlo za celý den. Nicméně tuto kapitolu už šéf považuje za uzavřenou.

Čím tedy Zdeněk Pohlreich aktuálně pracovně žije a jak je na tom s případnými nabídkami z televize? I to je jedna z otázek, které má pro svého hosta připravené moderátor Dominik Vršanský. A může mu položit i tu vaši.

Rozvážka jídel zdarma pro pražské záchranné složky v rámci akce Vaříme nepostradatelným trvala 35 dní. Na suroviny přispěli sponzoři i veřejnost: