Penze se odkládá. Náš životní styl se změní, míní Zdeněk Pohlreich

Co se vám vybaví, když se řekne muž v kuchyni?

Dobré jídlo. Velikánský nepořádek. Chlap v legrační zástěře, možná i dámské. Ale určitě jedna ze zásadních věcí je, že na stole to vypadá dobře, ale v kuchyni jako po boji.

Kdo vaří u vás doma?

Já. A dělám to rád. Vaření pro rodinu je moje oblíbená činnost.



Jaké první jídlo a v kolika letech jste uvařil?

Myslím, že to byla bramborová kaše, kterou jsem uvařil, když mi bylo asi deset.

A byla dobrá?

Řekl bych, že byla fajn. My jsme měli takový nový robot z NDR, tak v tom se to dělalo hezky.



Co pokládáte za svůj kulinární majstrštyk?

No, teď bude majstrštyk hlavně přežít! Ale obecně mám strašně rád ryby a mořské plody, to je něco, co mě baví. Ale nemám to nějak vyhraněné.

Jaký je váš vztah k tradiční české kuchyni?

Musím říct, že taková ta klasická česká kuchyně je něco, co doma nevaříme. Je to na mě trošku těžké a malinko tomu chybí kyslík.

Která světová kuchyně to u vás vyhrává?

Já mám rád středozemní kuchyni a taky japonskou nebo thajskou.

Změní podle vás pobyt v karanténě a na home officu to, jak se lidé v Česku stravují?

To je dobrá otázka! Každopádně příležitost tu je. Lidé mají doma spoustu času, o kterém si asi neuměli představit, že ho budou mít. Ale já si stejně v duchu myslím, že se všichni upřímně těší, až budou zase otevřené hospody. Život bez restaurací je strašně smutný.

Na jaře jste spolu s Janem Punčochářem a Janem Stejskalem připravovali jídlo pro hasiče, záchranáře, policisty, zdravotníky. Chystáte teď v druhé vlně něco podobného?

My jsme teď v takovém „stand by“ módu, ale zatím nemáme intenzivní pocit, že by to bylo zapotřebí.

Jak se vlastně v současnosti změnila vaše práce?

Změnilo se to strašně v tom, že je o hodně smutnější. Balíme jídlo lidem s sebou a samozřejmě se musíme cenově přizpůsobit tomu, jaký je ten trh. Takže to není nic příjemného. Vlastně jsme museli vytvořit úplně jiný produkt, než jsme byli posledních deset dvanáct let zvyklí. Samozřejmě se snažíme pořád vařit dobré jídlo. Chutné to musí být stejně. Ale zdrojově se pohybujeme někde, kde bychom normálně asi nebyli.

V rozhovoru pro magazín 5+2 jste řekl, že jste impulzivní člověk, jenž má tendenci řešit věci, které nejsou důležité a které nedokáže změnit. A že byste s tím chtěl něco udělat. Už je to lepší?

Už jsem se z toho vyléčil. Přestal jsem to řešit a rezignoval jsem. Pro mě je to tak lepší. Naprosto racionálně jsem si to zdůvodnil a žije se mi líp. Je to vědomá rezignace.

Nezlobte se, ale mně to zní trošku smutně.

Na tom není nic smutného! Jedna z výhod toho, že stárnete, je to, že zjišťujete, co nechcete. A myslím si, že to je klíčová věc. Jak člověk získává zkušenosti, tak si uvědomuje, že hromadu věcí v životě nechce mít. A já vím, že je módní přemýšlet pozitivně - a nerad bych, aby to znělo pesimisticky - ale já si prostě nechci dávat do hlavy věci, se kterýma neumím hnout.

Když už jste mluvil o stárnutí, od prosince jste prý plánoval jít na penzi, stáhnout se na odpočinek a zpovzdálí sledovat, jak to ostatním jde. Změnily se nějak vaše plány?

Bohužel silně! Rozhodně jsem si nemyslel, že budu letošek trávit tím, že se budu snažit zachránit svoji firmu. To jsem si rozhodně nemyslel. Všechno je jinak.

Takže penze se odkládá?

Přesně tak. Penze se bohužel odkládá. I když už jsem dostal pět roušek ve zmuchlaný obálce.

Jak vidíte budoucnost české gastronomie?

Bavit se v téhle chvíli o budoucnosti gastronomie nebo něčeho jiného nedává smysl. Nikdo nevíme, co bude. Ale všichni doufáme, že se život bude vracet k normálu. To, jak se budeme mít, samozřejmě strašně moc záleží na ekonomické kondici České republiky a lidí tady. Pak teprve gastronomie bude mít nějakou šanci se vyvíjet dál. Protože záleží na tom, kolik restaurací přežije, kolik budou mít lidi peněz, jaký bude životní styl a co všechno budou muset řešit.

Myslíte si, že se náš životní styl výrazně změní?

Já si myslím, že se změní hodně. Že hromada lidí zjistí, že svět je jiný, než si mysleli. A budou se muset adaptovat na novou realitu. To docela určitě. Posledních pět sedm let tady nikomu nepřišlo na mysl, že by třeba mohl přijít o práci, nebo že by třeba mohly přijít horší časy. Museli jsme se to všichni dost tvrdě naučit. A já z toho žádnou radost nemám.

To tedy náš rozhovor moc vesele nekončí...

Víte, já si myslím, že z jedné strany je to trošku trest a z druhé strany je to zrcadlo toho, jak žijeme. A jak jsme si to tady nastavili. Ale to by bylo na delší povídání. Já ovšem na druhou stranu věřím na občanskou společnost a na lidi jako takové. Oni ochutnali, co to je žít dobře, a budou to chtít zpátky. Ale budou se muset naučit vzít osud do vlastních rukou. Víc než tomu bylo doposud.

