Odhalte slabé stránky zabezpečení domu. Podívejte se na něj očima zloděje

Některé metody se totiž s časem nemění a vy se na ně můžete připravit. A třeba i odhadnout, jak dlouho zvládne váš dům odolávat.

Jak dlouho vlastně trvá klasické vloupání? Odborníci se shodují, že se většinou pohybuje v řádech minut, maximálně pak jejich desítek.

Vaším cílem by proto mělo být postavit zloději do cesty co nejvíc „překážek“, které mu cestu k vašemu majetku zkomplikují nebo úplně překazí. První ale přichází na řadu důkladné zhodnocením stávajícího zabezpečení.

Vydejte se na obhlídku

Jako každý zloděj byste měli začít obhlídkou nemovitosti. Věnujte jí jen pár minut – tipař se kolem vašeho domu nebude zdržovat dlouho, chce být rychlý a nenápadný.

Kolik času to zabere Staré chatrné dveře/běžné interierové dveře uzamčené dózickým zámkem Amatérský zloděj Zdolání: 2 minuty

Hluk: Vysoký Profesionální zloděj Zdolání: 1 minuta

Hluk: Střední Pevné dveře se zámkem 3. třídy

Amatérský zloděj Zdolání: 30 minut

Hluk: Vysoký Profesionální zloděj Zdolání: 5 minut

Hluk: Vysoký Pevné dveře se zámkem 4. třídy

Amatérský zloděj Zdolání: pravděpodobně bez zdolání

Hluk: Velmi vysoký Profesionální zloděj Zdolání: 15 minut

Hluk: Vysoký Pevné dveře s visacím zámkem aspoň 3. třídy včetně ochranné petlice

Amatérský zloděj Zdolání: 20 minut

Hluk: Velmi vysoký Profesionální zloděj Zdolání: 10 minut

Hluk: Velmi vysoký

Zaujalo vás něco na první pohled? Může to být třeba uvolněná petlice na vratech, pootevřené sklepní okno nebo zahradní nářadí opřené u kůlny.

Těchto drobností si zaručeně všimne i zloděj, který při obhlídce hledá důvod k budoucí krádeži. Pokud mu nechcete jít naproti, schovejte z dohledu cenné věci a nenechávejte nic povalovat ani v okolí domu. Pozor dejte na nezvané pohledy – používejte závěsy či rolety a drahou elektroniku zbytečně nevystavujte naproti oknům.

Cesta dovnitř

K vytoužené kořisti hledá zloděj tu nejkratší a nejjednodušší cestu, při které nezpůsobí přílišný hluk. Nenechte se proto ukolébat tím, že vchodové dveře chrání kvalitní bezpečnostní zámek.

Obhlédněte i další cesty do domu, zkuste všechna okna, zadní vchody, dveře do garáže či sklepa. Právě zde jsou nejslabší místa v zabezpečení a nejrychlejší možné přístupy do objektu – některé dveře stačí vykopnout nebo uvolnit nahnilé prkno, a cesta dovnitř je během několika vteřin volná.

„Pravidlo pěti minut říká, že pokud se zloděj do této doby nedostane dovnitř, svůj pokus vzdá. Proto bychom se měli snažit mu vytvořit takové překážky, které tichými zlodějskými metodami nepřekoná. Málokterý zloděj si totiž troufne použít při zdolávání zámků hlučné nářadí, jakým je třeba bruska,“ doplňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Dobrý zámek pomůže

Nenašli jste slabé místo v přístupech do domu? Pak přišla chvíle dostat se co nejrychleji dovnitř překonáním zámků.

Jak dlouho zvládne odolat ten váš? Právě s časem totiž pracují i bezpečnostní třídy, které jsou dané závaznými normami EN ČSN.

Tyto údaje určitě hledejte na obalu balení výrobku nebo požádejte prodejce, aby vám tuto informaci ukázal či doložil. Pro každou třídu bezpečnosti je přesně stanoveno nářadí a čas, po který musí daný výrobek vydržet pokusy o překonání.

„Když vybíráme zabezpečení pro běžnou domácnost, měli bychom sáhnout po zámku certifikovaném aspoň ve 3. bezpečnostní třídě, ještě lépe pak ve 4. třídě. Ta chrání před zkušenějšími zloději a hodí se i k zabezpečení rizikovějších objektů – třeba chat a nemovitostí na odlehlejších místech,“ doplňuje Neuvirt.