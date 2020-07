Pět tipů, jak zabezpečit domov, než vyrazíte na dovolenou

1. Cennosti schovejte z dohledu

Cenné věci jako šperky, luxusní hodinky nebo větší sumy peněz by nikdy neměly zůstat volně v domě. Ideálním řešením je úschova, případně domácí trezor.

Větší cennosti jako elektroniku se snažte nenechávat na očích, což platí především pro obyvatele rodinných domů. Zloději si objekty vytipovávají a notebook ležící na stole je zbytečným lákadlem.



Pokud je to možné, schovejte hodnotnější věci mimo dohled, nebo je uzamkněte ve sklepě či garáži. Pomocí zajišťovacích pomůcek typu X Safety box (uzamykatelná zábrana s řetězem zajištěná v podlaze garáže) zajistěte i větší vybavení, jako jsou jízdní kola, zahradní vybavení nebo třeba motorka.

2. Zkontrolujte zámky a okna

Vžijte se na chvíli do kůže zloděje a jeho očima projděte všechna místa, kudy by mohl do vašeho domu nebo bytu vniknout. Soustřeďte se především na zámky ve dveřích, a pokud zjistíte, že se některý zasekává nebo nedoléhá, vyměňte ho.

Správné zabezpečení začíná už s nákupem kvalitního okna, které neusnadňuje zlodějům práci. Je osazené bezpečnostním kováním, které by mělo být samozřejmostí alespoň v přízemí objektu.

Podívejte, jak snadné to mají zloději u nezabezpečeného okna:

Sáhnout byste měli po bezpečnostní vložce s certifikací, levným „bezejmenným“ zámkům s nejasným výrobcem se raději vyhněte. „U vchodových dveří by měla být zámková vložka certifikovaná ideálně ve 3. třídě odolnosti. Vyšší třída znamená i vyšší námahu, kterou musí zloděj vynaložit, aby zámek překonal,“ doplňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz, která je výrobcem dveřních zámků a vložek.

Kromě dveří zkontrolujte, zda jsou uzavřená i všechna okna včetně malých sklepních a garážových. Výborné je mít u podobných okének osazené bezpečnostní fólie.

Jakmile zloděj zjistí, že probourat se do bytu nebo domu by dalo hodně práce, času a hluku, raději to vzdá. Přitom cena za instalaci i s materiálem se pohybuje do tisícikoruny za metr čtvereční skla, takže při rozměrech těchto okének nejde o velkou investici.

Vlastníci bytových sklepních kójí by měli věnovat chvilku kontrole uložených věcí, které je vhodné přikrýt a nevystavovat na odiv. I u sklepních dveří by měl být kvalitní a funkční zámek samozřejmostí.

3. Nezapomeňte na zahradu

Majitelé rodinných domů by při zabezpečování před odjezdem neměli vynechat ani zahradu. Mnoho zlodějů si při krádeži „vystačí“ s tím, co naleznou v zahradních domcích a kůlnách. Veškeré nářadí, nástroje, sportovní vybavení by mělo být důkladně zajištěno.

Pokud věci nemůžete uzamknout do sklepa nebo garáže, vybavte domek kvalitním visacím zámkem s petlicí, která odolá pokusům o uražení nebo vypáčení. Dejte také pozor na to, abyste na zahradě nenechali povalovat věci, které by zloděj mohl při krádeži použít ke snazšímu vniknutí do domu. Třeba neuklizený žebřík vyloženě vybízí k tomu, aby se zloděj pokusil dostat do domu přes první patro.

4. Simulujte přítomnost

Kvalitní zabezpečení může dobře doplnit i řada osvědčených tipů, které téměř nic nestojí. Patří mezi ně například použití automatických časovačů, které spouští světla a televizi v domě a simulují tak vaši přítomnost. O pomoc můžete požádat i sousedy – mohou vybírat schránku, a především občas zkontrolovat, zda se kolem domu nepohybuje někdo podezřelý.

Až pak pojedou na dovolenou oni, můžete jim vstřícnost oplatit. Před odjezdem se také ujistěte, že má klíče od vašeho domova někdo další, komu důvěřujete – kromě souseda třeba blízký příbuzný.

5. Zážitky sdílejte až po návratu

Sociální sítě jsou pro zloděje někdy doslova přehlídkou příležitostí ke krádeži. Ačkoliv policie každoročně varuje před sdílením informací o plánované dovolené, mnoho lidí se přesto pochlubí.

Neulehčujte tipařům práci tím, že o svých letních plánech dáte vědět předem. Odpusťte si dokumentování příprav a balení, označování místa, kam vyrážíte, a sdílení podrobností o délce pobytu. Dovolenou si užijte spíše v offline režimu a fotky a zážitky ukažte přátelům a známým až ve chvíli, kdy se vrátíte domů.