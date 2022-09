Plast je špatný, prosklení naruší soukromí. Sedm mýtů o vchodových dveřích

Tak různé mohou být vchodové dveře. A kolik je možností provedení něčeho tak „obyčejného“, jako jsou dveře, tolik je i mýtů, které o nich kolují. Vyvracíme pro vás ty nejčastější.

1. Bezpečnost a design nejdou dohromady

Myslíte si, že při výběru vchodových dveří musíte vybírat mezi funkčností a hezkým vzhledem? Nemusíte. Stylové dveře mohou být rozhodně i bezpečnostní a na vzhledu to nebude vůbec poznat.

Tlustých, těžkých a šedých bezpečnostních dveří, jak si je mnozí z nás představujeme, v segmentu vchodových dveřích z profilových systémů pro rodinné domy rozhodně nenajdeme mnoho.

Dobrou zprávou je i to, že cenový rozdíl mezi dveřmi klasickými a bezpečnostními v dnešní době už také není velký. Navíc při sjednávání pojištění vám dveře s bezpečnostním certifikátem nějakou tu korunu ušetří.

„Podle charakteru objektu a hodnoty pojišťovaného vybavení se stanoví minimální zabezpečení, včetně požadovaného typu zámku a odolnosti dveří, případně dalších zabezpečovacích zařízení nebo opatření. U standardních pojištění běžné úrovně se za lepší zabezpečení poskytuje sleva na pojistném,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí skupiny Uniqa.

2. Mně nemají co ukrást, stačí mi obyčejné dveře

Nemusíte mít doma zrovna zlatý poklad či obrazy od Pabla Picassa nebo Františka Kupky. Váš domov by měl být vždy bezpečným místem.

„Pocit bezpečí potřebujeme všichni, i když si to třeba nemyslíme. Naše tělo vše podprahově vnímá a potřebuje kvalitní odpočinek a regeneraci. V okamžiku, kdy něco za dveřmi zašustí a my jsme najednou v napětí, je to špatně. Tělo reaguje i na tyto drobné detaily, a je tak neustále v napětí. Mnozí z nás to nevnímají a diví se, že jsou neustále unavení nebo nemocní. Příčinou psychické i fyzické nepohody bývá často nedostatek odpočinku či stres, a to klidně i ten podprahový,“ vysvětluje psycholožka Jana Zlámalová.

3. Bezpečnostní dveře jsou zbytečné, zloděj se přes ně stejně dostane

Podle statistik Policie České republiky je největší počet trestných činů stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků a do rekreačních objektů, tedy tam, kde máme většinu našeho rodinného zázemí.

Proto je zjištění, že se ve vašem obydlí pohyboval někdo cizí, vždy velmi nepříjemnou vzpomínkou a výrazným zásahem do soukromí.

„Najít rozestlanou postel, špinavé talíře a použitý záchod nebylo vůbec příjemné. Kdo ví, kde se všude pohyboval a co tam dělal. Pro náš lepší pocit jsme museli mnoho věcí z chalupy vyhodit a vyměnit za nové. I tak jsme se tu ale pár měsíců po vloupání necítili úplně nejlépe. Nikdy jsem si to nemyslela, ale výrazně pomohla výměna klasických vchodových dveří za ty bezpečnostní. Na první pohled není patrný žádný rozdíl, ale co se funkce týká, máme větší jistotu,“ popisuje Marie Průchová, jejíž rodině se přes zimu vloupal do chaty a na pár dní se tam usídlil cizí člověk.

A jak že se zloději nejčastěji do domů a bytů vloupávají? Čísla mluví jasně:

Ke vloupání dochází nejčastěji (v 80 % případů) mezi 9. hodinou ranní a 14. hodinou odpolední, tedy v době, kdy je většina lidí v práci a děti ve školách.

Do bytů se pachatelé často dostávají okny, případně přes balkon, do domů pak přes zahradu i přes garáž.

Nejčastější způsoby vniknutí do objektu:

dveřmi (cca 48 %)

hlavními dveřmi

dveřmi z chodby

zadními dveřmi

okny (cca 37 %)

Policie ČR dále uvádí, že vchodové dveře jsou nejslabším místem, kudy zloděj většinou útočí. Je tedy nutné myslet na jejich zabezpečení. Celkovou bezpečnost dveří ovlivňují všechna kritická místa dveřního prostoru, a to zejména: zárubeň (neboli rám), dveřní křídlo (dveře jako takové), závěsy, panty (uchycení dveří), uzamykací mechanizmus.

„Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu třídu vyšší. Jen tak budete mít jistotu, že jsou tyto dva prvky společně kompatibilní a vše bude plně funkční,“ upozorňuje Stanislav Obyt ze společnosti VP trend.

4. Nejlepší ochranu poskytuje bezpečnostní třída 1

„Jednička“ je vždycky nejlepší. Ve škole určitě. U dveří je to však trochu jinak. První rozdíl je, že školní stupnice má známek pět, bezpečnostních tříd je celkem šest (RC1 – RC6) a platí zde to, že čím vyšší číslo je, tím lepší je odolnost dveří.

Vchodové dveře se v základní verzi skládají z rámu křídla, výplně, zárubně, kování a zámku. Všechny součásti by měly být v souladu a kvalitně vyrobené. „Bezpečnostní třída u vchodových dveří nám značí, do jaké míry jsou konkrétní dveře schopné odolávat soustředěné snaze o jejich překonání, tedy co všechno prvky bezpečnosti musí vydržet,“ popisuje Obyt.

Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, kterou často doporučují i architekti a rády je vidí i pojišťovny, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu vyšší.

5. Plast je levný materiál a plastové dveře nic nevydrží

Není plast jako plast. Nejčastěji se při výběru dveřních výplní setkáváme s plastovými ABS a HPL. Vstupní dveře z plastu jsou nejdostupnější variantou, jsou odolné a nenáročné na údržbu.

Nevýhodou je jejich nižší stabilita oproti hliníku, ale jsou ideální pro běžného uživatele a lze je dodat i v bezpečnostním provedení.

6. Dveře s prosklením jsou nepraktické, protože je do domu vidět, a nejsou bezpečné

Prosklení u vchodových dveří je naopak velmi přínosné. Do domu tak dostanete více světla a opticky zvětšíte a odlehčíte prostor ve vstupním prostoru, navíc dodáte vašemu domu i stylový vzhled.

A že vám všichni kolemjdoucí uvidí do předsíně a vy tam přijdete o soukromí? To určitě nehrozí. Čiré průhledné sklo, jako u oken, do vchodových dveří většinou nepatří. Výrobci dveří vám nabídnou řadu možností – od skel ornamentálních, pískovaných, vitrážových až po skla zrcadlová.

A dokonce i dveře s prosklením se mohou stát díky nepatrné úpravě ve výrobě bezpečnostními a musí splňovat všechny požadované normy, tak jako dveře bez prosklení.

7. Vchodové dveře se vyrábějí jen v jedné velikosti a tvaru

Znáte tu hádanku? „Čtyři rohy, žádné nohy. Co je to? Dveře.“ Většinou to tedy platí, ale nemusí vždy.

„Dnes se dá udělat téměř cokoliv a na trhu existují firmy, které vám dveře vyrobí podle vašich představ a přání. Klidně i dveře kulaté či oválné. Nicméně je nutné počítat s poměrně zásadním navýšením ceny oproti standardním dveřím,“ upozorňuje Stanislav Obyt z VP trend.