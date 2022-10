Žemlovku ve Varech povýšili na lahůdku. Skvělá je i s hříbky a karamelem

Jenže i žemlovku lze vyšperkovat do podoby a chuti luxusního moučníku. Což na úvod předvedl Jan Krajč, šéfkuchař karlovarské zážitková restaurace Le Marché, která každý den nabízí nové menu. A můžete v něm natrefit právě i na žemlovku ve francouzském stylu, jak se ji Krajč naučil v Americe.

Nadchla i Jana Punčocháře, milovníka klasiky, stejně jako Romana Stašu, který si ke svému prvnímu souboji proti profíkovi Punčochářovi jako parťáka raději také přizval profíka. A to šéfkuchaře Petra Hajného, který má jednak také rád českou klasiku, a navíc moc dobře zná Punčochářovu kuchyni.

Samozřejmě, že celý souboj byl jednou velkou show, odehrávající se navíc přímo na karlovarské kolonádě, s odběhnutími tu do Thermalu, tu na konečnou lanovky. Proložený opět řadou naschválů, které si kuchaři navzájem tropili.

Nicméně sledovat jejich zaujetí pro výběr receptu a použitých surovin, kombinaci chutí a ladění do posledního detailu, co se vizuální i chuťové stránky týká, to je radost. Alespoň tedy pro toho, kdo rád vaří a peče.

Vyzyvatel Forejt pomáhal Punčochářovi s krájením hub.

Petr Hajný se rozhodl vsadit na těsto na buchtičky zapékané v pekáčku, pěkně s máslem, se zapečeným tvarohem a šťavnatým ovocem. Co se základu týká, i Jan Punčochář vsadil na klasiku, na těsto na briošky, kde také nesmí chybět voňavé máslo. Nicméně přidal nezvyklou kombinaci chuti hříbků a slaného karamelu. Což byl sice risk, ovšem mohl se vyplatit.

Roman s Petrem nakonec hostům na terase Thermalu servírovali žemlovku jako buchtičky zapečené v pekáčku s jablečným pyré a tvarohem a kompot z jablek, rozinek, zázvoru, citronu a vína. A mléčnou zmrzlinu s mandlemi. Pojal to jako tradiční český dezert založený na buchtách, což ocenil i Punčochář.

Žemlovkové menu od Petra Hajného a Romana Staši

Honza Punčochář kontroval překvapivou kombinací chutí. Žemlovku opravdu postavil na jemném voňavém těstu na briošky, dospod použil tvaroh a přidal slaný karamel se sušenými hříbky, což ještě zagratinoval vaječným sněhem. K tomu zvolil jogurtovou zmrzlinu a samostatně opět slaný karamel se sušenými hříbky pocukrovaný moučkovým cukrem – překvapivě opět s hříbky.

Žemlovkové menu Jana Punčocháře, s hříbky a slaným karamelem

I kolegové šéfkuchaři – kteří už ochutnali leccos – byli natěšeni na nezvyklou kombinaci chutí, která žemlovce dala úplně jiné rozměry. A ocenili Honzovu odvahu i kuchařský um. Málokoho by taková kombinace napadla. Jak ovšem obě žemlovky dopadly v tajném hlasování? Na hlasy nerozhodně.