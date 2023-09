Výherce fotovoltaické elektrárny už má panely na střeše. Byli jsme u toho

A měli jsme velkou kliku. Vzpomínáte si na deštivý týden, který provázel konec prázdnin? A den D měl být 31. srpna… Ještě den předtím lilo jako z konve, ale 31. už bylo sucho a krásně. Takže bylo možné bez obav vylézt na střechu bez nebezpečí úrazu.

Využil se nejbližší termín ihned po schválení instalace distributorem. A když se blíží zima, každý den se počítá. Zvlášť v situaci, kdy už máte všechno „pod střechou“ přichystáno k ostrému provozu, ale ještě vás čeká měsíční lhůta, kterou má distributor na výměnu elektroměru, než můžete elektrárnu skutečně spustit.

Přece jen instalovat fotovoltaické panely na kluzké střeše by byl nejen nepříjemný zážitek, ale navíc dost riskantní. I v suchém období totiž mechanici musejí mít kompletní bezpečnostní vybavení podobné tomu horolezeckému.

Nejde jen o bezpečnost práce, ale i o cenný materiál. Takový fotovoltaický panel váží odhadem 25 kilogramů a stojí několik tisíc korun. A kdyby nebyl zajištěný a spadl, mohli by si montážníci pěkně „vydělat“.

Hlavní výhra Obvyklá realizace z produkce Columbus Energy: 5,17 kWp – 11 × 470 Wp panelů

2 baterky

střídač

odhadovaná cena

400 000 Kč

400 000 Kč na celou instalaci je 10 let záruka

Zatímco se „horolezci“ pachtí s vytahováním a instalací panelů na střeše, elektrikář Karel Boldiš už „drátuje“ v technické místnosti. Nainstaloval už „střídač“ společně s rozvaděči pro stejnosměrné a střídavé napětí. Ještě než jsme přijeli, odhalil ideální cestu pro svod kabelů z panelů na střeše do rozvodnice.

Zprvu se předpokládalo, že se budou muset vést po fasádě, což nebývá moc estetické, ale pak vymyslel jiné řešení. Zjistil, že je možné vést je pod krytinou a chráničkou je svést krátkým propojením ve skrytém rohu domu do skladiště a pak jen krátkým průrazem do technické místnosti a tam do rozvodnic.

„To je to nejmenší. Nikdo nechce, aby mu nějaká lišta hyzdila čerstvě udělanou fasádu,“ říká. Takže jak můžete vidět ve fotogalerii, ve skladu se kabely vedou lištou po stěně a v určitém místě se provrtala stěna přímo do technické místnosti.

Vzhledem k tomu, že v domácnosti žijí dvě malé děti, bylo kvůli bezpečnosti nutné veškeré instalace umístit do výšky, aby na vodiče nemohly dosáhnout. „Jde o to, že panely jsou zapojené sériově, takže do DC rozvaděče jde napětí vyšší, než je třeba v běžné zásuvce,“ vysvětluje elektrikář.

Pod rozvaděči se umístí baterie, v tomto případě set dvou baterií po 3,55 kWh, což je hodnota, která odpovídá výkonu panelů asi 5,5 kWp. Ty jsou řízeny BMS (battery management system) tak, aby se nikdy nevybily až do nuly. Podobně jako když vám mobil hlásí, že je vybitý pod hranici, kdy se pak zbytečně snižuje jeho životnost.

Vzhledem k tomu, že se občas stává, že při amatérských instalacích dojde k požáru, v případě Columbusu využívají proti těmto situacím opatření navíc. Veškerá citlivá konektorová spojení jsou chráněná samozhášecí ochranou. Je to pouzdro, ve kterém je páska absorbující kyslík, takže se zabrání zahoření.

Když je řeč o samodomních instalacích, Boldišovi se zvedá adrenalin. „Jde jim jen o cenu. Skupují vysloužilé baterie, které vůbec nepasují k sobě. I když je elektrárna v podstatě skládačka, ani si nepřečtou návod a zapojí to špatně. A pak si stěžují, že to nefunguje. Anebo se diví, že ušetřili pár tisícovek při stavbě elektrárny, ale shořel jim barák za deset milionů,“ obrací oči v sloup.

Co bude dál? Počkáme si, až výherci distributor připojí fotovoltaickou elektrárnu do sítě, a budeme se těšit, jaké budou první zkušenosti s provozem.

O Columbus Energy

Firma Columbus Energy vstoupila na český trh loni a za krátkou dobu stihla namontovat už několik stovek instalací po celé republice. Má totiž stabilní zázemí díky mateřské firmě v Polsku, která do ČR dodává nejen komponenty, ale i důležité know-how.

„Český trh, hlavně v segmentu domácí fotovoltaiky, vnímáme jako velice perspektivní,“ uvedl Michal Gondek. Firma provozuje dva velké sklady: jeden v Katovicích, druhý v nedalekých Kielcích.

„V katovickém skladu máme zhruba šest megawattů fotovoltaických panelů, dalších sedm až osm megawattů máme o pár kilometrů dál v Kielcích. Všechny by vystačily téměř na dva tisíce střešních instalací v Česku,“ vypočítává Gondek. Columbus Energy se ale nesoustředí pouze na fotovoltaiku, ale i na tepelná čerpadla nebo nabíječky na elektromobily.

Skupinu Columbus Energy tvoří 126 společností. Součástí jejich aktivit je komplexní služba poskytující péči každému klientovi, který se připojí k ekosystému Columbus. Zahrnuje vše od poradenství přes výběr zařízení a služeb až po instalaci, dokumentaci a poprodejní péči.