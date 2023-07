Známe vítěze fotovoltaické elektrárny v ceně 400 tisíc korun

Těmi šťastnými byli Petra a Jaroslav Pejcharovi ze Štrampoucha. Je to čtyřčlenná rodina s dětmi ještě v předškolním věku. Když jsme zaklepali na jejich dveře, neskrývali nadšení, i když věděli, že se dostali do užšího výběru. Ostatně o naší cestě za semifinalisty jsme psali zde. Zde si můžete prohlédnou i dům, ve kterém bydlí.

Oba jsou to učitelé tělocviku, Petra je ještě na mateřské dovolené. Obě děti (2 a 4 roky) ještě z výhry neměly neměly takový zážitek, zato rodiče věděli moc dobře, že jim podobná pomoc sníží budoucí rodinné výdaje za energie.

Zatím řeší topení dřevem pomocí krbové vložky s výměníkem, kterou se předává teplo do obří akumulační nádoby. Jenže veškeré ostatní domácí spotřebiče jsou na elektřinu, a to není levná záležitost, zvlášť pro početnější rodinu.

Cenu předal šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser a obchodní ředitelka Columbus Energy Simona Labudová. Tímto okamžikem začíná seriál, kdy budeme zkoumat, jak stavba a povolovací procesy pokračují. Po úspěšném zapojení do sítě navíc také, jak se fotovoltaická elektrárna osvědčila v praxi a jak funguje v jednotlivých ročních obdobích.

Podle filozofie Columbusu by se rodina měla stát „ukázkovým příkladem“ při edukaci, jak je důležité navrhovat a stavět fotovoltaiku s ohledem na potřeby dané domácnosti. Elektrárna s příliš malým výkonem by nepokryla spotřebu, příliš velká by naopak zbytečně prodlužovala návratnost investice.

V rámci společného projektu chceme čtenářům vysvětlit a ukázat reálnou výrobu a úspory v průběhu celého kalendářního roku.

O Columbus Energy

Firma Columbus Energy vstoupila na český trh loni a za krátkou dobu stihla namontovat už několik stovek instalací po celé republice. Má totiž stabilní zázemí díky mateřské firmě v Polsku, která do ČR dodává nejen komponenty, ale i důležité know-how.

„Český trh, hlavně v segmentu domácí fotovoltaiky, vnímáme jako velice perspektivní,“ uvedl Michal Gondek. Firma provozuje dva velké sklady: jeden v Katovicích, druhý v nedalekých Kielcích.

„V katovickém skladu máme zhruba šest megawattů fotovoltaických panelů, dalších sedm až osm megawattů máme o pár kilometrů dál v Kielcích. Všechny by vystačily téměř na dva tisíce střešních instalací v Česku,“ vypočítává Gondek. Columbus Energy se ale nesoustředí pouze na fotovoltaiku, ale i na tepelná čerpadla nebo nabíječky na elektromobily.

Skupinu Columbus Energy tvoří 126 společností. Součástí jejich aktivit je komplexní služba poskytující péči každému klientovi, který se připojí k ekosystému Columbus. Zahrnuje vše od poradenství přes výběr zařízení a služeb až po instalaci, dokumentaci a poprodejní péči.