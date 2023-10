Máme první rozbory z provozu fotovoltaické elektrárny, kterou vyhrál čtenář

„U nás fungujeme tak, že hlavně topíme dřevem, máme poměrně levný zdroj. Máme krb s výměníkem, takže se ohřívá topná voda do velké akumulační nádoby v technické místnosti,“ říká Jaroslav Pejchar. Mimo topnou sezonu je však domácnost zcela závislá na elektřině.

„Když se to celé zprovoznilo, začal jsem samozřejmě zkoumat, jak se systém chová a jak to koreluje s chováním naší domácnosti. A došel jsem k názoru, že bude vhodnější využívat pračku nebo myčku s odloženým startem do denních hodin, aby se využilo energie, která přichází s dobou maximálního osvitu,“ dodává.

To bylo v okamžiku, kdy nebylo možné „vypouštět“ přetoky energie do distribuční sítě. Ve chvíli, kdy je elektrárna už plnohodnotně připojena, to už možné je.

Jak to funguje

Jak to celé probíhalo v čase: 19. 6. 23 podpis smlouvy,

20. 7. 23 schválená žádost na distribuci,

1. 9. 23 dokončení realizace,

16. 9. 23 revize,

16. 10. 23 výměna elektroměru,

17. 10. 23 PPP (první paralelní připojení),

U běžných klientů následuje vyplacení dotace (jedná se o výhru, nebudou tedy vyplaceny)

Standardní režim nastavení střídače u fotovoltaické elektrárny (FVE) je ten, že vyráběná elektrická energie nejdříve kryje spotřebu odběrného místa. Pokud je energie stále možné vyrobit více díky optimálnímu počasí, energie se posílá střídačem do připojené baterie. A takto se to děje do plného nabití baterie.

V okamžiku plného nabití střídač omezí výrobu jen na hodnotu spotřeby domácnosti (odběrného místa). Elektrárna před připojením do sítě (první paralelní připojení) nevyrobí více než je spotřeba domu. Energii není kde spotřebovat, kam ji ukládat a tak zůstane nevyužita. Jednoduše se nevyrobí.

Po prvním paralelním připojení, či umožněním trvalého provozu, kdy distributor uvede maximální povolený výkon, nebude elektrárna nikterak „bržděna“ a tuto nadbytečnou energii bude možné posílat do distribuční sítě.

Fungování v ostrovním systému

Pojďme si rozšifrovat obrázek spotřeby v měsíci září, kde byl systém provozován jen jako ostrovní systém:

Přehled spotřeby domácnosti za měsíc září

Na obrázku jsou vidět hodnoty výroby v jednotlivých dnech. Tento graf zobrazuje pouze vyrobenou elektřinu klienta, kterou spotřeboval, protože v daný měsíc nebyl připojen do sítě.

Spotřeba, která se blíží k 20 kWh odráží víkendy, kdy je rodina převážně doma. A ač by FVE mohla ve slunečných dnech vyrobit více, tak tomu právě z výše uvedených důvodů nešlo. Ze sledování vyplynulo, že v měsíci září bylo pokryto alespoň 75 % spotřeby domácnosti čtenáře.

Druhý obrázek si také zasluhuje vysvětlení:

Prodej jsou drobné technické přetoky, které jsou rozloženy v čase a ke kterým vždy dochází. Distributory jsou tyto technické přetoky povoleny. Obecně se jim říká čtvrthodinová maxima.

I v době, kdy jsou přetoky na střídači pozastaveny, tak k drobným přetokům dochází. V tomto případě cca 0,5 kWh/den. To je asi jako čtvrthodinová práce se žehličkou, tedy minimum.

Položka koupit značí energii, která se musela v odběrném místě koupit navzdory instalované FVE. Energie se nakupuje především v případech, kdy slunce již nesvítí a baterie jsou vybité, je tedy nutné energii koupit

Může být dosaženo limitu hodnoty střídače. Případně hodnoty výkonu na jednotlivých fázích střídače (asymetrie střídače). Zase je nutné energii nakoupit.

Konečně připojeno

Jeden běžný den v domácnosti pro připojení:

Výroba FVE za den 23.10.2023 po připojení klienta do disribuční sítě.

Zvolená sestava FVE byla efektivně navržena na spotřebu domácnosti. Podle slov čtenáře se jednalo o naprosto běžný den a chod domácnosti. Třiadvacátého října bylo pondělí, kdy jsou rodiče v práci a děti ve škole nebo školce.

Na grafu můžete vidět, že tato spotřeba byla pokryta, navíc bylo vyrobeno nad rámec 16,59 kWh, které byly prodány zpět do distribuční sítě.

Vlastní výroba FVE byla ten den 22,7 kWh. Z toho 6,11 kWh bylo použito na spotřebu domu, nabíjení baterie a nadbytečných 16,59 kWh bylo odesláno do distribuční sítě.

Současně bylo nutné dokoupit 1,53 kWh pro potřeby spotřeby vlastní technologie FVE.

Z toho je vidět, jak se mohou lišit potřeby domácnosti v souvislosti s vlastní spotřebou a současným osluněním, které je jiné v létě, jiné v zimě. Vyvažovat potřebný výkon fotovoltaiky se spotřebou je podobné výkonu kouzelníka nebo zástupce ředitele školy, který se před začátkem školního roku snaží optimalizovat školní rozvrh.

A jak to bude za měsíc, když už budou k dispozici grafy dokumentující dlouhodobější statistiku? Určitě se k tomu vrátíme.

Jak se montuje na střechu elektrárna:

O Columbus Energy

Firma Columbus Energy vstoupila na český trh loni a za krátkou dobu stihla namontovat už několik stovek instalací po celé republice. Má totiž stabilní zázemí díky mateřské firmě v Polsku, která do ČR dodává nejen komponenty, ale i důležité know-how.

„Český trh, hlavně v segmentu domácí fotovoltaiky, vnímáme jako velice perspektivní,“ uvedl Michal Gondek. Firma provozuje dva velké sklady: jeden v Katovicích, druhý v nedalekých Kielcích.

„V katovickém skladu máme zhruba šest megawattů fotovoltaických panelů, dalších sedm až osm megawattů máme o pár kilometrů dál v Kielcích. Všechny by vystačily téměř na dva tisíce střešních instalací v Česku,“ vypočítává Gondek. Columbus Energy se ale nesoustředí pouze na fotovoltaiku, ale i na tepelná čerpadla nebo nabíječky na elektromobily.

Skupinu Columbus Energy tvoří 126 společností. Součástí jejich aktivit je komplexní služba poskytující péči každému klientovi, který se připojí k ekosystému Columbus. Zahrnuje vše od poradenství přes výběr zařízení a služeb až po instalaci, dokumentaci a poprodejní péči.