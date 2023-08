Chcete fotovoltaiku? Zde máte stručný manuál, jak postupovat

Spolu s odborníky ze společnosti Columbus jsme připravili stručný manuál, co vás může čekat, od prvotního záměru postavit fotovoltaiku až po konečné spuštění. Ono je vždycky to nejlepší zažít si to na vlastní kůži. Na internetu najdete spoustu teoretických postupů, ale dokud si to člověk nevyzkouší, nemůže ani zdaleka tušit, co to obnáší. Avšak i tak je dobré vědět, na co se připravit a jak postupovat.

První kroky, když chcete stavět

V první řadě byste si měli ujasnit, proč a jak byste chtěli fotovoltaiku využívat. Třeba jako náš výherce (čtěte zde).

V první řadě byste měli mít vhodně orientovanou střechu tak, aby byl „výtěžek“ ze slunce maximální. Nemusí to být vždycky na jih, jak se traduje. Více se dozvíte i z videa, kde Lukáš Vaverka ze společnosti Columbus vysvětluje, jak dimenzovat výkon podle reálné spotřeby:

riziko: nevhodná střecha, zastínění, špatná orientace střechy, nemá technickou místnost k umístění technologie

nevhodná střecha, zastínění, špatná orientace střechy, nemá technickou místnost k umístění technologie řešení: odstranění překážky

Až si vyberete společnost, která bude fotovoltaiku realizovat, stačí jediné: podepsat s ní smlouvu. Předtím však posoudí, zda je dům pro stavbu vhodný, a poradí, jak odstranit drobné zádrhele, které se v reálu mohou vyskytnout.

Je třeba vyřešit, kde bude technické zázemí, jak svést vodiče ze střechy do domu, jak připojit fotovoltaiku do rozvodnice. Dodavatel se pak postará o zbytek.

Až podepíšete smlouvu

V okamžiku, kdy podepíšete smlouvu, přejde nepříjemné papírování na dodavatele. V první řadě vyplní žádost o připojení distributorovi. Ten má na vyřízení třicet dní od obdržení žádosti (nyní se jedná většinou o 14–20 dní). Co se může stát?

riziko: klient nebude připojen do sítě

klient nebude připojen do sítě řešení: FVE může majitel domu mít, ale s ostrovním systémem a baterií (nebude prodávat přebytky do sítě, FVE mu bude fungovat jen pro jeho potřeby)

Montáž

Pokud bude žádost kladně vyřízena, nemusí se spoléhat jen na ostrovní systém. Je však pravdou, že ceny za vykoupenou elektřinu jsou minimální, proto se klade tak velký důraz na to, aby byla elektrárna navržená podle skutečné spotřeby domu.

Přetoky do sítě budou minimální a připojení do elektrorozvodné sítě tak funguje spíš jako jistá pojistka, aby nevyšla ani jedna kilowatthodina nazmar v případě optimálních podmínek, kdy je baterie už plná.

Co s přebytky při připojení do sítě:

riziko : vysoké přebytky (prodej přebytků zpět do sítě nemusí být efektivní)

: vysoké přebytky (prodej přebytků zpět do sítě nemusí být efektivní) řešení:

- zefektivnit svou spotřebu tzn. plánovat využívání elektrické energie spotřebiči v domácnosti (sníží se účty za energii čerpanou od dodavatele)

- ukládání elektrické energie do baterií k využití později

- převést vytápění domu na vytápění pomocí elektřiny například pomocí tepelného čerpadla

- plánované nabíjení elektromobilu a dalších zařízení

