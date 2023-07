Topí dřevem, zbytek domu pohání elektřina. Fotovoltaika jim pomůže s rozpočtem

Manželé Pejcharovi se stali vítězi velké hry o fotovoltaickou elektrárnu v hodnotě čtyř set tisíc korun, kterou iDNES.cz pořádala společně se společností Columbus Energy. Přesně před týdnem jsme jim přijeli předat cenu – certifikát k realizaci.

„Tuto rodinu jsme si vybrali i z toho důvodu, že její spotřeba se pohybuje kolem 5,5 MWh spotřebované energie ročně, což zhruba odpovídá elektrárně o výkonu 5,5 kWp. Díky tomu se jedná o ideální případ a naše elektrárna pokryje přesně jejich spotřebu,“ říká Lukáš Vaverka ze společnosti Columbus Energy.

Podle filozofie Columbusu by se rodina měla stát „ukázkovým příkladem“ při edukaci, jak je důležité navrhovat a stavět fotovoltaiku s ohledem na potřeby dané domácnosti. Elektrárna s příliš malým výkonem by nepokryla spotřebu, příliš velká by naopak zbytečně prodlužovala návratnost investice.

Navíc by tento ukázkový příklad mohl dokázat nedůvěřivým domácnostem, že se fotovoltaika opravdu vyplatí a že je tato investice návratná.

V rámci společného projektu chceme čtenářům vysvětlit a ukázat reálnou výrobu a úspory v průběhu celého kalendářního roku.

Topí dřevem, jinak spoléhá na elektřinu

„U nás fungujeme tak, že hlavně topíme dřevem, máme poměrně levný zdroj. Máme krb s výměníkem, takže se ohřívá topná voda do velké akumulační nádoby v technické místnosti,“ říká Jaroslav Pejchar. Mimo topnou sezonu je však domácnost zcela závislá na elektřině. Jako dům téměř na samotě nemohou doufat třeba v připojení na plyn.

Hlavní výhra Obvyklá realizace z produkce Columbus Energy: 5,17 kWp – 11 × 470 Wp panelů

2 baterky

střídač

odhadovaná cena

400 000 Kč

400 000 Kč na celou instalaci je 10 let záruka

Od instalace fotovoltaiky si slibují, že ve spojení s bateriemi si zajistí nejen napájení běžných spotřebičů, jako je varná deska, trouba či pračka a myčka, ale přebytky budou pomocí topné kapsle ohřívat i vodu v akumulační nádobě.

Nepočítá s tím, že by používal velké žrouty energií, jako je cirkulárka nebo podobné přístroje. Prostě stačí pokrýt spotřebu běžných domácích spotřebičů. Navíc dům nemá klimatizaci, takže žádné další nároky na spotřebu nemá.

Fotovoltaické panely budou pokrývat jen část střechy podle aktuální spotřeby. Výhodou řešení od Columbus Energy je modulárnost. Střídač má takovou kapacitu, že by umožňoval připojit i další panely v případě, kdyby se časem Pejcharovi rozhodli přidat třeba tepelné čerpadlo.

Pejcharovi jsou skromná rodina. Oba učitelé jsou tělocvikáři, mají dvě malé děti. Žena Petra je dosud na mateřské dovolené, a tak je každá ušetřená částka za chod provozu rodiny dobrá.

Jak se soutěžilo Soutěž iDNES.cz je součástí celoročního projektu „Chci fotovoltaiku“, což je jakýsi průvodce stavbou fotovoltaiky na vaší střeše. Ti z vás, kteří se chtěli soutěže zúčastnit, museli vyplnit soutěžní formulář. Nestačilo ovšem napsat pouze, že máte o fotovoltaickou elektrárnu zájem, ale museli jste k tomu přidat i několik základních informací o své nemovitosti.

Ostatně i jejich dům není výsledkem žádné práce na klíč. Stavěl ho sám Jaroslav, samozřejmě specializované práce musel zadat specialistům. Ale spokojeně v něm bydlí už pět let. Tolik, jako je jejich starší dceři.

Původní velký pozemek se starým polorozbořeným domem rozdělili, jednu část prodali a na zbylém pozemku postavili dům podle svých představ. I tak Jaroslavovi zbývá dost starostí s opečováváním zahrady a dalšími úpravami kolem domu.

Současných prázdnin využívá k tomu, aby vybetonoval příjezd k domu, což v současných horkách i fyzicky zdatnému tělocvikáři dá docela zabrat.

Teď budou mít jeden úkol směřující k nám. Bude nás zajímat, jak dlouho bude trvat schválení stavby u ČEZ, jak bude probíhat samotná montáž na střechu, uvedení do provozu a hlavně, jaké budou zkušenosti s provozem. U všeho budeme společně s vámi.

