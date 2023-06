Máme semifinalisty soutěže o fotovoltaiku. Nahlédněte k nim

Společně nás zajímalo, jak vypadají nemovitosti, na kterých by se elektrárna měla postavit. Ze zaslaných fotografií nikdy nemůže být vidět to, co si technik může obhlédnout na vlastní oči.

Vypravili jsme se proto na „malý“ dvanáctihodinový výlet, kdy jsme po Čechách a Moravě urazili skoro 600 kilometrů. Prohlédli jsme si nejen nemovitosti samotné, ale zároveň mluvili s rodinami o tom, jakou mají k pořízení fotovoltaiky motivaci.

1. Kralupy na Vltavou

Kralupy nad Vltavou: V létě, kdy je léto na vrcholu a slunce je nejvýš, nastaví systém chytrého domu vnější žaluzie tak, aby se obyvatelé vyhnuli přehřívání domu.

První z navštívených zájemců bydlí na vršku nad Kralupami. Povoláním je ajťák, vlastně hračička, kterého zajímají veškeré nové technologie. Proto už v době, kdy začal plánovat postavení domu, přemýšlel, jak z pasivního domu získat ještě víc a stát se prakticky nezávislým na dodávce energií. Už teď používá tepelné čerpadlo a fotovoltaika by mu pomohla spotřebu ještě snížit.

Technik Columbusu tu našel v podstatě ideální místo pro instalaci, nad spodní technickou místností je totiž v podkroví bungalovu druhá technická místnost, kde je možné umístit střídač i baterie, přitom rozvody jsou prakticky připravené.

Střecha je čistě na jih a nic ji nestíní. Navíc je celá oblast nové zástavby připojená na nově zrekonstruované rozvody, takže by neměl být problém ani s povolením předávání přetoků do rozvodné sítě.

„Orientaci na jih jsem chtěl, což je dobré pro vytápění domu. Negativem je vliv na kvalitu trávníku. Jakmile je pár dní horko, zežloutne. Mám sice velký zásobník na zalévání, ale když vodu pustím do ostřikovačů, je za týden pryč. A pořádně zaprší tak jednou za měsíc,“ říká majitel s lehkým povzdechnutím.

2. Štrampouch u Čáslavi

Štrampouch: Klasický domek se sedlovou střechou

V druhém případě jsme se dostali do úplně odlišné lokality. Rodina žije uprostřed přírody, prakticky odříznutá od města. Čtyřčlenná rodina se dvěma předškolními dětmi dům zatím vytápí většinou dřevem pomocí krbu, který dodává výměníkem teplou vodu do obřího zásobníku a odtud do radiátorů.

Elektrokotel se snaží využívat jen v době nouze, anebo když krb vodu dostatečně nevyhřeje. Zde se nespoléhá tolik na moderní technologie, víc se tu uplatní silné ruce.

Technik se trochu s rozpaky rozhlížel po technické místnosti, aby se sem vešly potřebné technologie, musela by se trochu přeorganizovat. Jeho prvotním zájmem je, zda je vůbec kudy svést kabely ze střechy do technické místnosti.

V tomto případě není možné prorazit vstup přes podkroví. Ale majitelům nevadí, kdyby se vedly po fasádě, což není tak elegantní jako skryté řešení, ale s lištou na fasádě se klidně smíří.

3. Hradečná u Olomouce

Hradečná: Malým problémem zde může být zlom střechy nad terasou.

V obci Hradečná, asi deset kilometrů severovýchodně od Olomouce, bydlí třetí ze semifinalistů. Jeho dům je kompletně „poháněný“ elektřinou, takže má velkou motivaci ušetřit. „Běží tu na ni všechno. Vaříme, pereme, svítíme, tak se nedivte,“ vysvětluje.

Naštěstí alespoň topení řeší také krbem. Jen jinak než v předchozí rodině, a to pomocí horkovzdušného vytápění. „V každé místnosti máme výduchy, je možné je ovládat pomocí ventilátoru. Ale většinou to vůbec není potřeba, tím, jak teplý vzduch stoupá, vyhřeje místnosti i tak,“ říká majitel domu.

I tady by se musela trochu přestavět technická místnost. Je ale „klika“, že rozvodná skříň je součástí vestavěné stěny, která ji v původním konceptu měla maskovat. Není ani problém stěnu rozebrat a přeorganizovat, aby se do ní veškeré instalace vešly.

Čeká se na vítěze

Teď už je na detailním společném posouzení redakce iDNES.cz a především expertů firmy Columbus Energy, kteří musí přihlédnout ke skutečným reálným podmínkám celé instalace. Z něj vyjde konečný vítěz, kterého představíme ve druhém červencovém týdnu.

O Columbus Energy

Firma Columbus Energy vstoupila na český trh loni a za krátkou dobu stihla namontovat už několik stovek instalací po celé republice. Má totiž stabilní zázemí díky mateřské firmě v Polsku, která do ČR dodává nejen komponenty, ale i důležité know-how.

„Český trh, hlavně v segmentu domácí fotovoltaiky, vnímáme jako velice perspektivní,“ uvedl Michal Gondek. Firma provozuje dva velké sklady: jeden v Katovicích, druhý v nedalekých Kielcích.

„V katovickém skladu máme zhruba šest megawattů fotovoltaických panelů, dalších sedm až osm megawattů máme o pár kilometrů dál v Kielcích. Všechny by vystačily téměř na dva tisíce střešních instalací v Česku,“ vypočítává Gondek. Columbus Energy se ale nesoustředí pouze na fotovoltaiku, ale i na tepelná čerpadla nebo nabíječky na elektromobily.

Skupinu Columbus Energy tvoří 126 společností. Součástí jejich aktivit je komplexní služba poskytující péči každému klientovi, který se připojí k ekosystému Columbus. Zahrnuje vše od poradenství přes výběr zařízení a služeb až po instalaci, dokumentaci a poprodejní péči.