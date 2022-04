Nejkrásnější barvy na vajíčka máte ve spíži, vyzkoušejte i barvení rýží

Úžasného strakatého efektu, který působí velmi jemně a přirozeně, takřka jako vajíčka v hnízdech skutečných ptáků, dosáhnete použitím obyčejné nevařené rýže a potravinářského nebo přírodního barviva. Námaha minimální, efekt naopak maximální.

Budete potřebovat: natvrdo uvařená vajíčka, plastový kelímek s víčkem nebo jinou uzavíratelnou nádobu, suchou sypanou rýži (tu nejlevnější nebo prošlou) a potravinářská nebo přírodní barviva.

Jak na to? Do jedné třetiny plastového kelímku, nebo jakékoliv jiné nádoby s uzavíratelným víčkem, nasypte nevařenou rýži. Zvolte si kombinaci barev, jaké chcete mít na vajíčkách a ty nakapejte na rýži (10–15 kapek vždy od jedné vybrané barvy). Vložte uvařené vajíčko a kelímek uzavřete. Poté nádobkou opatrně a jemně „šejkrujte“, dokud se vajíčko rovnoměrně nezabarví. Obarvené vajíčko opatrně vyjměte, nechte dobře oschnout a pak uložte do plastového plata na vajíčka do chladničky, aby se barvy přes noc dobře zafixovaly.