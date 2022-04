VIDEO: Nejjednodušší velikonoční pomlázku upletete z osmi prutů. Jak na to

Uplést pomlázku je v podstatě jednoduché. Problém je v tom, že to děláme jenom jednou ročně, takže se tento jednoduchý návod snadno vytratí z paměti. Je to podobné, jako když jenom jednou ročně připravujete vánoční bramborový salát: raději si osvěžíte postup pohledem do kuchařky. A stejně tak je to i s pletením pomlázky.