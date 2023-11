Váš pes neustále žebrá, štěká a prohledává popelnice. Jak si s tím poradit

Psí chování často bývá odrazem jeho majitele. Je důležité vzít výchovu do vlastních rukou a „nevymlouvat se“, že pejsek prostě takový je, a že to nelze u něj změnit.

Důležité je být trpělivý a důsledný. Odmění se za to nejen svojí láskou, ale zároveň i zvýšenou disciplínou.

Neustálé žebrání jídla

Mezi velmi „populární“ psí zlozvyk patří žebrání. To sice může být někdy roztomilé, ale rozhodně bychom jej v něm neměli podporovat.

Důležité je od loudění odrazovat již od štěněčího věku. Pokud s tím začnete, když je zvířeti 10 let, bude velmi náročné ho to odnaučit. Jen se připravte, že to může trvat i měsíce.

Pravidlem číslo jedna proti psímu žebrání je důslednost. „Nikdy pejskovi nedávejte od stolu ‚lidské’ jídlo a buďte v tom důslední. Pokud začne loudit, pošlete ho například na jeho místo. Častou chybou je také, když pes dostává piškoty či jiné pochoutky od cizích lidí bez vašeho svolení. Pak si na to snadno zvykne a podněcuje ho to k dalšímu žebrání. Naučte se tedy pamlsky v odůvodněných případech odmítat,“ říká odborník na psí výživu Jiří Švihálek.