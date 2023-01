Špatně umytá miska, pamlsky navíc pro přilepšení. Pět hříchů při krmení psa

Špatné skladování krmiva

Pytel s granulemi nenechávejte zbytečně otevřený a kontrolujte trvanlivost žrádla.

Chovatelé skladování často neřeší, především kvůli tomu, protože si myslí, že když granule mají suchou konzistenci, tak se nemohou zkazit a vydrží věčně. Což je však velký omyl.

„Stejně jako lidské jídlo, tak i to zvířecí má limitovanou trvanlivost. Psi mají také citlivé zažívání a takové prošlé, nebo dokonce plesnivějící granule mohou přinést nehezké zažívací potíže. Granule proto skladujte na suchém místě, nemějte je zbytečně otevřené, kontrolujte datum spotřeby a nekupujte zbytečně velká balení krmiva, když máte například malé plemeno psa. Konzervy s vlhkým krmivem by měly zase být po otevření umístěny v lednici, měly by být také dobře zakryté a co nejrychleji po otevření spotřebované,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek.