Jak odnaučit štěkat psa. Uznávaný trenér se umí dostat zvířatům do hlavy

V jednom rozhovoru jste řekl, že psi prožívají „největší krizi historie“? Proč? Jsou moc rozmazlení?

To určitě nejsou, ale jde o to, že spousta plemen přichází o původní činnost, o svoji podstatu. Plnili nějaký účel, jenž dneska není lidmi využívaný. V některých případech by byl trestný. To plemeno mělo nějakou práci, nějaký úkol, pro který vyrostlo, a nyní onen úkol nemá. Mnoho lidí chce od psa jen to, aby byl hezký a hodný. Nic víc. Jenže on si pak ten úkol hledá okolo sebe. Třeba ovčáčtí psi. I když za celý život neviděli ovci, pasení v nich je. Takže si mohou hledat jiné rychle se pohybující objekty, co by mohli pást. Pak jsou ty typické případy, kdy jdete s border kolií po sídlišti a borderka má tendence pást rekreační běžce a cyklisty.