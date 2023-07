Vyberte si favorita mezi melouny. Je z nich skvělá zmrzlina, nápoje i džem

Připravte svým návštěvám některou z melounových dobrot, drink nebo třeba zmrzlinu. Připravit je můžete jak z melounů vodních (na snímku), tak z některého z těch cukrových.

Který je který?

Základní rozdělení melounů je na vodní a cukrové. Těch cukrových bylo vyšlechtěno několik odrůd, které se liší barvou slupky i dužniny.

Oblíbené vodní

U nás jsou nejběžnější. Pro zralý plod je typická červená vodnatá dužina a zelená kůrka, na níž se v závislosti na odrůdě většinou střídají světlé a tmavé pruhy. Ve vnitřku se nacházejí rovnoměrně rozmístěná semena. Existují ovšem i odrůdy bezsemenné, například Bouquet, který se k nám dováží ze Španělska.

Do vodního melounu se můžete hned zakousnout, nebo ho zakomponovat do pohárů, nejrůznějších koktejlů a ovocných salátů, dortů, ke zmrzlině, případně i do ovocné bowle.