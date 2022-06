VIDEO: Snadný návod, jak si doma připravit výbornou pistáciovou zmrzlinu

Ač je počasí zatím poněkud nestálé, brzy nastanou pravá letní pekla, kdy se naše mysl upne k představě ochlazení ve formě zmrzliny. To však nemusí znamenat úprk do samoobsluhy a jejího mrazicího boxu. Zásoby zmrzliny můžete mít doma a nejlépe taky doma vyrobené, u které víte, co jste do ní sami dali.