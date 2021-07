Jak poznat kvalitní zmrzlinu. Nástrahy číhají také na zmrzlináře

Měl jste dřív manželku, nebo zmrzlinárnu?

Manželku, o čtvrt století. Zmrzlinárnu jsme už rozjížděli spolu. Každý nám říká, jak je to krásné. Je, ale ne vždy.

Jak to? Dělat s rodinou zmrzlinu mně připadá jako podnik snů.

Ona to je krásná práce, pro mě je zmrzlina vášeň, náročná, ale krásná. Nepřekáží mi čas v práci, neřeším od–do a padla, dělám to upřímně rád sedm dní v týdnu. Volno si dáváme jen v listopadu. Mám ohromné štěstí, že mě v neděli nenapadne: „Sakra, zítra pondělí, zase do práce.“