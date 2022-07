Manuál, jak se vyznat ve zmrzlinách a sorbetech. A tipy na domácí výrobu

Na co si dát pozor při domácí výrobě? Nepoužívejte ingredience (jogurt, tvaroh a podobně) zcela bez tuku. Pamatujte, že tuk dělá chuť a zmrzlina má být přece sladkým potěšením, tak si ji užijte. Nepřežeňte to s cukrem. Příliš vysoké množství může často způsobit velmi tvrdou strukturu, kterou bude obtížné nabrat. Pokud nemáte zmrzlinovač, tak krém v průběhu procesu mražení alespoň pětkrát po 30 minutách promíchejte. Předejdete tak nežádoucí zrnité konzistenci a přiblížíte se komerční verzi. Zmrzlinu neskladujte příliš dlouho. Na rozdíl od kupovaných verzí neobsahuje totiž žádné stabilizátory. Přidáváte-li pro dospělé alkohol, přidejte ho jen kapku pro ovonění. Vysoký obsah alkoholu by totiž znemožnil řádné ztuhnutí zmrzliny.