Ve hře o milion korun přituhuje, finalisté Masterchefa už jsou jen čtyři

Sotva se soutěžící vzpamatovali z náročného vaření v kuchyni Kašpárkova Fieldu, michelinské restaurace, měli před sebou další dvě výzvy. Tedy až na Besky, která se s vařením ve Fieldu popasovala nejlépe, a další postup si tak vybojovala už tam. Navíc jí Radek Kašpárek nabídl ve své kuchyni stáž, což s obrovskou radostí a nadšením přijala.



První výzva byla zrádná. Pod poklopy stály před soutěžícími dvě skupiny surovin: z jedné náhodně vybírali bílkoviny, z druhé přílohy. Pokud jim suroviny k sobě nepasovaly, měli možnost druhé volby. A šmytec.



Jíťa našla pod vybraným poklopem brzlík, který nikdy ani nejedla, a houby shimeji. Kuba uzené koleno a sójovou omáčku. Paolo kuřecí srdíčka, která také nikdy ani nejedl, natož aby s nimi pracoval, a lanýžové máslo. Givi jehněčí kotletku a asijské zelí pak choi. Petra výběr zdramatizovala jako obvykle: nejdřív si vybrala vepřovou panenku, kterou nepovažovala za výzvu, a k tomu kapustu. Tak se rozhodla vyměnit obě suroviny a zariskovala, když si náhodou vybrala sýr halloumi a listové těsto.



Nejméně byl se svým výsledným pokrmem spokojený Givi, přiznal, že se mu paradoxně vymstilo, že častěji stál na balkoně, než vařil. Ze své přípravy jehněčího byl nešťastný, nepovedla se mu ani krusta z piniových semínek, ani omáčka, kterou přesolil. Nicméně, kdo tedy co uvařil a jak?



Porota Masterchefa, šéfkuchaři Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář, je ze soutěžících někdy nadšena a jindy se nestačí divit, co předvádějí.

Paolo připravil petrželové lívanečky oglazované na lanýžovém másle a zeleninové ragú se zadělávanými srdíčky jako teplý předkrm. Jíťa předvedla smažený brzlík s houbami shimeji, pórkovým pyré, nakládanou cibulkou a špekovými škvarečky. Jakub vařil čínské knedlíčky plněné uzeným kolenem a podávané s houbovým vývarem. Petra připravila halloumi v listovém těstě s omáčkou z pečených paprik a Givi podával k jehněčímu hřebínku mrkvové pyré a pak choi. Pochválili mu jen tu mrkev.



Petra nadchla nápadem na úžasné vegetariánské jídlo s famózní výraznou omáčkou. Jítě se brzlík povedl skvostně. Zato Jakubovi se nepovedla náplň knedlíčků a Paolovo jídlo pro změnu nevonělo lanýžovým máslem.



Další vyřazovací vaření v černých zástěrách tak proběhlo mezi třemi mladými muži, kteří se navzájem považují za kamarády. A Přemek Forejt pro ně připravil opravdovou záludnost. Maličký včelí úl skrýval jeho dezert, který soutěžícím neukázal, jen jim přečetl recenzi, která ho květnatě popisovala. Víc se nedozvěděli, jen všechny suroviny měli jasné, protože byly připravené na pracovních stolech. Na přípravu měli 75 minut.

Givi se toho bál, jako každého moučníku, Jakub si také nebyl jistý, Paolo si věřil nejvíc, protože sladké má rád a peče. Přesto Kuba překvapil, jako jediný znal a připravil křupavou karamelovo-medovou plástev, tedy honeycomb. Přesně ten trik, který zdobí i Přemkův dezert. Chuťově i vizuálně se do recenze Přemkova dezertu trefil skvěle, a do dalšího kola tak po zásluze postoupil stejně jako Paolo. Skončil Givi.



Masterchef musí zvládnout každou záludnost

Před další výzvou tedy stála poslední pětice: Jíťa, Petra, Besky, Jakub a Paolo. Každý měl z dané nabídky vybrat jednu kuchařskou techniku, náčiní nebo surovinu, které všichni museli do svého receptu zakomponovat.

Paolo se přihlásil jako první a vybral flambování, přišlo mu to jako zábava. Po něm vybírala Besky a zvolila náčiní na těsto, tedy váleček, stroj na těstoviny a mixér. Kuba se rozhodl pro šlehání, Jíťa pro hmoždíře, aby už vaření moc nekomplikovala. Petra váhala mezi kokosem a čajem, pro který horovala porota. A nakonec opravdu zariskovala a vybrala ho.



Všichni si uvědomili, že musí v daných 75 minutách za sebe opravdu zabojovat a pětiminutová volba surovin ve spižírně pro ně vůbec nebyla jednoduchá. Za pochodu se rozhodovali, co uvaří, nesměli zapomenout na alkohol na flambování, vybrat si čaj, nezapomenout na suroviny na těsto ani do hmoždíře. Silný v kramflecích se opět cítil jen sebevědomý Paolo.

Vaření bylo hodně o psychice, protože porotci svými komentáři a připomínkami každého ze sousedících spíš rozhodili. Což nebylo těžké, každý si v něčem nebyl jistý nebo se mu něco nevedlo podle představ.

Jíťa připravila zapečenou palačinku s čajem plněnou houbovým ragú s holandskou omáčkou a sušenými rajčaty, a k jejímu vlastnímu překvapení ji porotci vychválili. Besky naservírovala tzv. rozloženou tartaletku s houbovou pastou, nakládanými žampiony portobelo a gorgonzolovou espumou, a dostala pochvalu za svůj nejkrásnější talíř. Petra si poprvé zkusila připravit raviolu s tekutým žloutkem, krevetami a fenyklovou espumou. Žloutek tekutý byl, ale raviola nebyla z nejhezčích a kombinace vybraných surovin byla nešťastná. Paolo předstoupil s dezertem, servíroval matcha zmrzlinu s piškotem s ořechy a citrusovou pěnou, ale pochválili mu jen piškot. Jakubovi se rozpadla tartaletka, takže přinesl crumble s jablky a hruškami, krémem, ořechy a ledovým čajem z citrusů.

Jan Punčochář filetuje halibuta před finalisty Masterchefa Česko 2021.

Místo ve finálové čtyřce tak měla jisté Jíťa a Besky. Paolo, Jakub a Petra dál museli podstoupit test chuti naslepo, tedy s tmavými brýlemi na očích. Nejlépe ho zvládl Paolo, takže o poslední místo ve finálové čtyřce musel zabojovat Jakub s Petrou. Ti dva, kteří se lehce dají rozhodit stresem, což jim řekl i Jan Punčochář. Domlouval jim, že vaření má být radost, ne stres.



Pak před nimi ukázkově vyfiletoval obřího halibuta, můžete se na to podívat v úvodním videu. A začali krok za krokem spolu s ním oba vařit. Petra vše nervózně a zmateně komentovala, což psychicky rozkládalo i Jakuba, kterému se zpočátku vařilo skvěle a byl rychlejší a preciznější. Což viděli všichni. Jenže Kuba nakonec přetáhl rybu a novou připravit nemohl, protože by ji nestihl namarinovat. To ho asi dorazilo.



Porotci nejprve jídlo ochutnali od Honzy Punčocháře, aby věděli, jak má chutnat, když je skvěle udělané. A Honza poté konstatoval, že ani Petra, ani Jakub ho neposlechli a zbytečně se během vaření stresovali.



Pečeného halibuta s mákem a jablky, s dýní a s omáčkou s misem a citronovou pěnou porotci nejprve ochutnali od Jakuba. Pak od Petry. Aby nakonec konstatovali, že oba servírovali na jedničku. Přípravu halibuta, omáčky i dýně ovšem lépe zvládla Petra. Nečekala to, takže předvedla gejzír emocí, které ostatní soutěžící přijímali s rozpaky. Nejzásadnější výzvy a rozhodování má přitom nejlepší čtyřka soutěžících před sebou.