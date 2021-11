Pohlreichova škola vaření pro finalisty Masterchefa. Radil i při vyřazování

Produkce okamžitě hledala řešení v podobě „hostujícího“ porotce, kterým musel být dle daných podmínek soutěže některý velmi známý český kuchař. A volba padla právě na Zdeňka Pohlreicha, známého svou razancí. „Zdeňka jsme sem pozvali jako třetího porotce, protože třetí hlas se při hodnocení vždycky hodí,“ vysvětlil jasnou volbu Přemek Forejt.



Šéfkuchař a porotce Radek Kašpárek sice posledních osm finalistů pozdravil z nemocnice alespoň prostřednictvím krátkého videa, ovšem prognóza, kdy se do soutěže bude moci vrátit, byla v tu chvíli nejasná.



Pro soutěžící to současně bylo první vaření, kdy se museli obejít bez svých mentorů a museli začít spoléhat jen na svůj um a intuici. A vyzkoušeli si vaření ve dvojicích, jako šéf a sušéf, z francouzského ´sous chef´ tedy zástupce šéfa. V tomto případě představoval sušéf ruce svého šéfa, které musely přesně reagovat na každý povel. Šéf ho pouze slovně vedl.



Dvojice určila porota, pozice si rozhodli soutěžící sami. Každá dvojice si navíc vylosovala lednici naplněnou Zdeňkem Pohlreichem vybranými surovinami pro středomořskou kuchyni, jejíž obsah neznali amatérští kuchaři dopředu. Šéf se musel na základě obsahu své lednice rozhodnout pro nějaký smysluplný recept, nosil z lednice suroviny a musel jasně vést svého sušéfa, který vařil i servíroval. Jíťa jako šéf vařila s Jakubem, Kiki šéfovala Zdeňkovi, Paolo Petře a Givi Besky.



Givi s Besky vsadili na izraelskou kuchyni a vyplatilo se.

Právě poslední dvojice porotu příjemně překvapila pokrmem, který sice na pohled nevypadal nejlákavěji, ale kombinaci chutí nabídl skvostnou. Givi se rozhodl připravit izraelský talíř s pita chlebem jako poctu té části své rodiny, která v Izraeli žije. S Besky vyfasovali bezmasou lednici, takže byli odkázáni na přípravu vegetariánského pokrmu, čehož dokázali využít.

Na balkon se kromě Giviho a Besky po tomto vaření dostala i Jíťa s Jakubem, a na Petru, Paola, Kiki a Zdeňka tak čekala hned po škole vaření se Zdeňkem Pohlreichem vyřazovací výzva. Drsný šéf se rozhodl, že si jejich um i chutě ověří na plněné křepelce. Podívejte se na video, jak museli toho drobného ptáčka vykostit, aby ho vůbec mohli naplnit a dát péct. A i když Kiki křepelku technicky zvládla skvěle, jen se lehce ztratila v chuti, znamenalo pro ni toto jídlo nakonec vyřazení ze soutěže.



Petra si za svou plněnou křepelku vysloužila největší pochvalu v životě.

Zdeněk Pohlreich byl úrovní soutěžících příjemně překvapen. Pochvalami neplýtval, ale skvělé jídlo ocenit dokázal. „Já myslím, že je důležité, aby to bylo fér. Kdybych se já jako profesionální kuchař vytahoval tady na amatérské nebo hobby kuchaře, tak to by určitě nebylo košer. Samozřejmě to není tak, že bych je chtěl chválit, kdyby to bylo blbý, ale vozit se po nich? Co z toho kdo má,“ okomentoval svou účast.



Vyznáš se ve světové kuchyni? Můžeš na balkon

O osudu ostatních sedmi finalistů v dalším kole rozhodovaly víceméně náhody. Na kole štěstí si nejdřív vytočili hlavní surovinu a poté i omezení, s nimiž museli vařit. A ne každý to zvládl s přehledem. Králičí menu, jehož přípravu si Paolo opravdu s jistotou užíval, tak na balkon a do dalšího kola jednoznačně vystřelilo tohoto polovičního Itala z Moravy.

Ostatní museli podstoupit další hru náhod: postupně před nimi porotci odkrývali jídla z různých koutů světa, a první čtyři, kteří se při určování pokrmu a země jeho původu netrefili, pokračovali do další vyřazovací výzvy. Do bezpečí balkonu tak vystoupali k Paolovi jen Givi a Jakub, kteří bezpečně poznali berlínský kari wurst podávaný s hranolky.



Šest finalistů při poznávání pokrmů z různých koutů světa.

Jíťu, Petru, Zdeňka a Besky tak čekala další vyřazovací výzva: každý měl uvařit dvě porce jídla ve formátu take away. Jednou pro porotu, tedy i pro obávaného Zdeňka Pohlreicha, druhou pro Radka Kašpárka v rekonvalescenci. Pokrmy tak musely přežít i cestu.

Dokonale to k překvapení všech čtyř šéfkuchařů zvládla Petra, která se rozhodla připravit pro Radka Kašpárka něco opravdu noblesního: panenku jakowellington. Tedy pokrm absolutně nevhodný na přepravu v boxu. Těsto, v němž je maso obalené, nesmí zvlhnout, jinak je to jídlo blemcavé, na což upozornil Jan Punčochář. A Petru to úplně rozhodilo.



„Přestaň o sobě pochybovat. Chceš dělat wellington, tak si začni dělat ty houby, a mezitím, co se budou dělat, si čisti to maso. Uklidni se, máš na to 90 minut,“ postavil se proti ní ledově klidný Zdeněk Pohlreich s jasnými instrukcemi a popřál jí hodně štěstí. A Petře to asi opravdu pomohlo.



Aby šlo jídlo převézt, připravila panenku v kabátku z parmské šunky, k tomu houbový štrúdl a bramborový fondán s koňakovou omáčkou. Vybruslila z toho geniálně. Nádherně upečenou růžovou a křehkou panenku jí ve finále pochválil právě Honza Punčochář, který si prý toto maso normálně vůbec nedává. Stejně tak i omáčku a skvělý závin. A Radka Kašpárka tímto jídlem úplně nadchla. Moc dobře si uvědomoval, jaký to byl od Petry risk, a dokázal ocenit, jak šikovně wellington rozložila.

I Jítě se take away povedlo. Vsadila na mexickou quesadillu s trhaným vepřovým masem, quacamole, smetanou a salsou verde. Všichni porotci by si tu její verzi s chutí objednali znovu. Besky připravila kachnu s máslovou omáčkou a rýží, Zdeněk kuře Hainanese. To ho však nakonec vyřadilo ze soutěže. Ani jeden ze čtyř porotců si na něm nepochutnal.