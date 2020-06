Pošlete fotografii z grilování s receptem a hrajte o gril a další ceny

Soutěž bude probíhat od 29. června do konce srpna. Pošlete svůj oblíbený grilovací recept a vyhrajte elektrický gril a další ceny. Stačí, když pošlete 1–5 fotografií a postup vaření skládající se ze seznamu surovin a postupu práce.

Během léta budeme vaše recepty postupně zveřejňovat jako inspiraci pro další příznivce grilování. Nejlepších 17 grilovacích receptů, které pošlete, odborná porota odmění cenami. Pravidla soutěže najdete zde.

Hraje se o elektrický kontaktní gril Sage, který se hodí i pro rodiny, které nemají vlastní zahradu a navíc jej lze používat i v interiéru. Dalšími cenami jsou tři udicí pistole, které dodají pokrmu další chutě jako po uzení dřevem, tři poukazy určené vždy pro dvě osoby na Sage Academy a 10 kuchařských zástěr. Podrobnosti o cenách najdete v rámečku.

Až budete posílat fotografie a recept, myslete na to, že by měl podle něj dokázat uvařit i ten, kdo nemá s grilováním tolik zkušeností. Neměl by proto chybět seznam ingrediencí a přesný postup.