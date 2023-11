I podzimní zvěřinu uděláte na grilu. Zkuste srnčí ragú na víně

„Podzim je časem, kdy je k mání ta nejčerstvější zvěřina. Proto jsme se s Danielem rozhodli, že vám dneska ukážeme, jak si na grilu připravit nevšední chuťový zážitek ve formě srnčího ragú,“ říká v úvodu dalšího dílu grilovací akademie David Kubricht.

A kde jinde si takovou pochoutku připravit než ve stylové dvě stě let staré, přesto velmi krásně a citlivě zrekonstruované roubence v Moravských Křižánkách, kterou našim průvodcům doporučil Amazing Places.

Grilovací akademie Nepříliš známá místa po celém Česku, skvělí kuchaři, dodavatelé zajímavých výrobků i surovin. Grilovací akademie je inspirativním a edukativním průvodcem světa grilování. Průvodcem akademií je odborník na grilování pipMaster David Kubricht. pipMaster každý týden ve svém YouTube pořadu lidem radí, jak udělat něco dobrého na grilu, nejen krkovičku nebo steak.

Tady najdete vše, co potřebujete pro dokonalý relaxační pobyt v přírodě, od sauny, venkovního bazénu, vířivky, krásných kachlových kamen přes elektrokola až po výbornou kávu anebo župany a pantofle.

„Pro srnčí maso a obecně pro zvěřinu platí, že nemá moc tuku, protože běhá furt po lese, takže tuk se v něm nemá, jak vytvořit a ve finále z něho nedostaneme moc šťávy. My si šťávu do srnčího dodáme skvělým červeným vínem, které nám maso navíc krásně ochutí,“ vysvětluje svůj záměr pipMaster.

Dietní a lehce stravitelné srnčí maso obsahuje také hodně draslíku a železa, proto je potřeba si ho alespoň jednou ročně dopřát.

Suroviny na srnčí ragú (pro 10 osob):

1,5 kg srnčí přední bez kosti

2 cibule

3 mrkve

2 kořenové petržele

¼ celeru

50 g sádla

50 g cukru

100 g rajčatového protlaku Mutti

40 g soli

5 kuliček nového koření

5 kuliček pepře

3 bobkové listy

0,5 dcl octa

50 g citronu

100 g švestkových povidel

100 g brusinkového kompotu

150 g perníku

0,5 l červeného vína

Maso očistěte od blan, důkladně osušte a nakrájejte na drobné kostky. Dále si pokrájejte na drobné kostičky cibuli a kořenovou zeleninu.

Gril rozehřejte na 250 stupňů a dejte si do něho předehřát litinový kotlík, ve kterém rozpusťte sádlo a připravenou zeleninu v něm orestujte.

Do sítka na koření dejte 5 kuliček nového koření, 5 kuliček celého pepře a 3 lístky bobkového listu. Dále rozmáčkněte a posekejte 2 až 3 stroužky česneku podle chuti. Do orestované zeleniny přidejte 100 gramů rajčatového protlaku a zarestujte společně se zeleninou.

K základu přidejte pokrájené srnčí maso a také zarestujte. Přidejte posekaný česnek, osolte, opepřete podle chuti a do kotlíku vložte sítko s kořením. Podlijte 2,5 deci červeného vína. Kotlík přiklopte víkem a nechte v grilu hodinu dusit.

Po hodině promíchejte a přidejte 100 gramů povidel a 100 gramů kompotovaných brusinek. Nechte opět asi hodinu dusit, dokud maso úplně nezměkne.

„Těsně před koncem si ragú dochutíme, přikyselíme, přisladíme, podle toho, co bude potřeba, a nakonec to zahustíme perníkem. A samozřejmě celou dobu podléváme zbylým červeným vínem,“ upřesňuje další kroky pipMaster.

Suroviny na noky: 500 g bramborových noků

1,5 dcl sezamového oleje

2 stroužky česneku

1 dcl vody

čerstvý rozmarýn, tymián a šalvěj

sůl

K ragú budou mistři grilu tentokrát servírovat noky. Do grilu dejte rozpálit litinovou pánev do které nalijte sezamový olej, přidejte česnek a čerstvé bylinky. Daniele použil tymián, rozmarýn a šalvěj. Do pánve nakonec přidejte bramborové noky.

„Protože plocha v grilu není úplně rovná, tak noky v pánvi pořádně promíchejte,“ radí Daniele. Za opatrného míchání přidejte do pánve deci vody a trochu soli.

„Po minutě přidejte další sezamový olej a noky v něm ještě pět, možná i méně minut restujte,“ vysvětluje Daniele.

Ragú servírujte na talíř s opečenými noky. „Můžete dozdobit čerstvou šalvějí a rozmarýnem,“ uzavírá Daniele. Lehce opepřete a podávejte.