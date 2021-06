Sparťanské legendy si odhalily pomníček z lega, větší než má Slavie

Slavnostní událost se konala v Muzeu lega 24. června a všichni tři fotbalisté při té příležitosti rádi zavzpomínali nejen na zlatou éru svého klubu, ale i na to, jak si se stavebnicí hráli se svými dětmi.

Majitel muzea Miloš Křeček je nejen majitelem největší sbírky lega u nás, ale současně i velkým fanouškem Sparty. Do stavění modelu stadionu milovaného klubu se pustil s kamarádem, věnovali tomu 520 hodin a spotřebovali víc než 102 tisíc dílků.

„Řekli jsme si, že uděláme největší Spartu na světě. Od nápadu k realizaci to trvalo zhruba půl roku. Jsem velkým fanouškem Sparty, ale teď jsme neměli tolik šancí se s naším týmem radovat, tak je to pro mě vlastně takový způsob, jak projevit své fanouškovství,“ uvedl Miloš Křeček, který u události samozřejmě nemohl chybět.

Prozradil také, že stavba stadionu pražského klubu ho jako skalního fanouška zbavovala depresí během pandemie. Z lega koneckonců staví pořád, denně minimálně dvě hodiny, někdy ovšem stráví nad oblíbenou stavebnicí dánské rodinné firmy až deset hodin.

Sparta musí jedině vítězit, uvedl Siegl

Fotbalista Ivan Hašek v první řadě ocenil, že model stadionu Sparty je větší než model stadionu Slavie, který v muzeu také mají. „Je vidět, že ten, kdo to stavěl, je sparťan a je to docela věrná kopie. Kéž by ten reálný byl také největší,“ vyjádřil přání Hašek, který na Spartě zažil své nejlepší fotbalové roky.

Pohled na model fotbalového stadionu Sparty shora, jak jej uvidí návštěvníci Muzea Lega Praha. Fanoušky Sparty nepochybně potěší skóre na panelu modelu stadionu. Jen diváků prý dřív chodilo na Spartu víc.

Přiznal, že co se týká stavění lega, je jeho šestiletý vnuk výrazně lepší a rychlejší a má větší trpělivost než on sám. Lego kostičky ovšem fascinují všechna čtyři Haškova vnoučata, takže má dokonce doma speciální pokoj, kde nic jiného než lego nenajdete.

Také fotbalista Jiří Novotný, který fotbal stále trénuje ve Vesci či v Rakovníku, vzpomíná na léta na Spartě s láskou. Nejenže tam prožil osmdesát procent kariéry, ale hlavně se zúčastnil řady vítězných zápasů. Zavzpomínal na nultý ročník Ligy mistrů či na zápasy s Barcelonou, hlavně by ale přál Spartě, aby se jí zase dařilo lépe.

„Kopie je to věrná, ale za nás tam bylo víc diváků, takže jsem rád, že jsem byl součástí úspěšné Sparty,“ přidal se Horst Siegl. „A věřím, že tento stadion, který byl tady dneska odhalen, bude na Letné stát i další roky, i když se šušká cokoli. Každopádně jsem rád, že se ten model odhalil a já jsem u toho,“ dodal.

Nechybí obchod pro fanoušky, přístupný od tramvaje na Letenské pláni.

Lego si stavěl hlavně se svým již dospělým synem, kterému se teď chystá své postavené modely předat. A nakoupit další série. Z jednoduchého důvodu – brzy bude dědečkem, očekávají v rodině narození vnuka. „Jsem rád, že to bude kluk, takže i jeho jméno bude o fotbalu,“ těší se na přírůstek do rodiny.

A rád zavzpomínal na své roky strávené na letenském stadionu: „Jsem rád za šanci, že jsem na Spartě mohl být. Bylo to nejvíc, co jsem mohl v profesionálním fotbale zažít a dokázat.“ I na to, že šampaňské bouchalo, i když se nevyhrálo. Protože všichni na Spartě prý tehdy byli dobrá parta táhnoucí za jeden provaz.

„Za ty možnosti, které momentálně Sparta má, určitě neodvádí to, co by měla. Pak je to znát i na reakcích fanoušků. Jsou nespokojení, a já to chápu. My když byli někdy druzí, tak po nás lítaly dlažební kostky. A teď jsou někteří ti hráči spokojení, že jsou druzí, a objímají se. To je špatné, protože Sparta musí jenom vítězit,“ uzavřel nekompromisně fotbalovou debatu Horst Siegl.