Propadl kostičkám lega. Dnes má největší sbírku ze Star Wars

Začalo to malou lodí Millennium Falcon objevenou mezi kostičkami lega na bleším trhu. „Žádný z těch setů není stejný, a pokud jde o figurky z této série, tak jsou to sáčky (polybagy), které například tyto speciální figurky obsahují. Není to tak, jak si někteří myslí, že do této sbírky započítáváte každou figurku,“ vysvětluje Balšán.

Sbírka se dávala dohromady po malých krůčcích, některé sety už se dají špatně sehnat, některé dokonce nelze sehnat vůbec. Navíc cenová relace u těchto starých setů se pohybuje mimo sběratelovy reálné finanční možnosti.



„Musela by to být veliká náhoda, že by nám někdo tyto speciální sety například daroval, nebo věnoval, protože by mu ležely někde na půdě či v krabici ve sklepě,“ popisuje reálná omezení pro rozšiřování sbírky o historické kousky. Některé sety jsou navíc sehnatelné pouze za oceánem.

Tomáš Balšán ve svém království

Když už sbírka, kterou Ondřej Balšán dával postupně dohromady, dosahovala určité ucelenosti, chtěl, aby snaha dostala nějakou finální tečku. Tou byla možnost sbírku zapsat do České knihy rekordů.

Dál se snaží, aby se sbírka doplňovala. Už jen proto, že ročně vycházejí zhruba dvě desítky nových sérií. A k tomu se přidává usilovné pátrání po starších kouscích.

Mimo ucelených setů staví fanoušek lega i různá diorámata z této filmové ságy. „V současnosti je sbírka pohromadě doma, ale občas u nás zazvoní rodiče s dětmi, že slyšeli, nebo četli článek o sbírce a zda by vystavenou sbírku mohli vidět. Což je vždycky překvapivé, ale zatím jsme nikoho neodmítli, protože děti zkrátka odmítnout nejde,“ říká Balšán.

S rodiči, mimo jiné největšími sponzory jeho sbírky, ještě před časem s částí sbírky jezdili po Česku a vystavovali ji. Kvůli studentským povinnostem však tuto aktivitu museli omezit. Jen ho mrzí, že v jeho rodném městě ji ještě nikdo nemohl vidět, protože žádná z organizací neprojevila zájem.

V současnosti je v jednání s vydavatelem Guinnessovy knihy rekordů, zda by byl možný zápis do jejich knihy, ale je realista a je mu jasné, že jednání se světovou organizací bude dlouhé. „Ale i kdyby se to nepovedlo, tak jsme to museli zkusit,“ potvrzuje své odhodlání.