Sparta odjela na soustředění, Hanousek a Trávník jsou na odchodu

Sparta o tom informovala na svých webových stránkách.

„V těchto dnech probíhají jednání o transferech obou hráčů směrem do zahraničí. S ohledem na zdravotní problémy necestuje do Rakouska ani záložník Jan Fortelný,“ uvedl klub.



Poslední jmenovaný nezasáhl ani do jednoho ze tří přípravných utkání, které Sparta odehrála. Postupně zdolala Hostouň (8:1), Duklu Praha (7:0) a Líšeň (1:0).

Jiný marod Lukáš Juliš součástí výpravy je, ačkoli se proti Líšni zranil. „Lékaři mu diagnostikovali poranění vazů v kotníku a na soustředění se bude věnovat převážně rehabilitaci,“ vysvětlila Sparta.

S týmem je i slovenský reprezentant Dávid Hancko, který byl se svou zemí na Euru. Reprezentace vypadla ve skupině a třiadvacetiletý fotbalista, který před šampionátem po dvouletém hostování z italské Fiorentiny podepsal přestupové papíry, už má po dovolené.

„Sportovní vedení řeší zapojení reprezentantů Ondřeje Čelůstky, Adama Hložka a Jakuba Peška do přípravy poté, co národní tým vypadl ve čtvrtfinále mistrovství Evropy,“ zmínila také Sparta.



Naopak duo, které na Letnou přišlo z Jablonce, se s klubem pravděpodobně rozloučí.

Levý bek Matěj Hanousek působil ve Spartě od ledna 2019, odehrál za ni v nejvyšší soutěži 67 zápasů, celkově osmdesát. Zprvu nastupoval v základu, postupně se z něj vytrácel. Rychlý, poctivý fotbalista nenadchl, čekalo se od něj zejména směrem do ofenzivy víc - zaznamenal jediný gól a pouhé čtyři asistence.

Na jeho post v na začátku léta přišel z Dánska obránce Casper Höjer.

Středopolař Michal Trávník přestoupil do Sparty půl roku po Hanouskovi a ani on nenaplnil předpoklady. Odehrál za ni v lize 46 zápasů, měl pouhé tři asistence, branku nevstřelil žádnou. Ani on neměl pevné místo v sestavě. V Jablonci přitom předtím patřil k oporám, byl součástí širšího kádru reprezentace, v mládežnických výběrech národního mužstva i kapitánem.

Jenže angažmá v Praze mu zkrátka nevyšlo.

Na soustředění v Rakousku má Sparta v plánu čtyři utkání s dosud neurčenými protivníky.



Do nové sezony vstoupí v úterý 20. července ve Vídni proti Rapidu ve druhém předkole Ligy mistrů, první duel nejvyšší soutěže odehraje v sobotu 24. července doma s Olomoucí.