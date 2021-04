Musí houslař umět hrát na housle?

Je to určitě velká výhoda.

Poslechla jsem si, jak skvěle hrajete. Přitom jste jako dítě prý do houslí chodila nerada.

Já to nesnášela! Ale táta na mě šel chytře. Vysvětlil mi, že jestli se chci věnovat řemeslu dobře, musím taky dobře umět hrát na housle. Tak jsem se do toho zakousla. S orchestrem jsem pak koncertovala ve spoustě zemí, hra na housle mi začala přinášet velkou radost. Doteď je to můj největší koníček.