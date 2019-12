Rodičům bral housle od tří let, teď talent zahrál v Jihočeském divadle

Už si zvykl. Roman Červinka převzal ocenění za kulturní talent krajského města popáté v řadě.

„Jsem za to velmi rád. Ale pamatuji, jak jsem byl šťastný, když mě na radnici pozvali poprvé v roce 2015,“ vzpomíná nadějný čtrnáctiletý houslista.

Odbor kultury Českých Budějovic ocenil celkem osm dětí za jejich úspěchy. Roman Červinka jich má za poslední dobu na kontě několik. Zahrál například na Mezinárodním festivalu Vladimira Spivakova v Moskvě jako jediný zástupce z Česka. Absolvoval také mistrovské kurzy ve švýcarském Interlakenu, kde ho zároveň vybrali, aby vystoupil na závěrečném koncertu.

„Nejvíce si cením toho, že jsem byl laureátem na houslové soutěži Leonida Kogana v Bruselu. Nejprve jsem měl trochu trému z toho, co mě čeká, ale nakonec to bylo dobré,“ přemýšlí Červinka.

Za další velký úspěch počítá to, že prošel v Luhačovicích Akademií Václava Hudečka, českého houslového virtuosa. Tam nejenže získal diplom za úspěšné absolvování, navíc si ale vysloužil cenu pro objev roku a nabídku společného vystoupení.

„Takže 9. dubna budeme s Václavem Hudečkem hrát za doprovodu Jihočeské filharmonie v divadelním sále Metropolu,“ upřesňuje.

Často jezdí do Vídně, kde se na zdejší univerzitě učí od koncertního mistra Jana Pospíchala. Nedávno Roman Červinka úspěšně složil postupové zkoušky. Nyní v Budějovicích dokončuje základní školu a rád by pokračoval na konzervatoři a dál dojížděl do Vídně.

Svým talentem si houslista řekl i o divadelní roli. V provizorní Boudě Jihočeského divadla na budějovickém Mariánském náměstí si odbyl premiéru v opeře Dalibor.

„Vystupuji jako duch malého Dalibora, který je jakoby jeho špatné svědomí. Hraji sóla z opery a mám tam i další výstupy. Je to moje první role v divadle,“ těší chlapce.

Housle si oblíbil díky rodičům. „Oba jsou muzikanti. Byly mi asi jen tři roky, když jsem jim poprvé brával housle a chtěl je mít jako basu. Zanedlouho jsem se skutečně začal učit hrát,“ vysvětluje s úsměvem Červinka, jehož matka Lilija je členkou Jihočeské filharmonie.

Otec Martin Červinka působí jako koncertní mistr v Jihočeském divadle. Když jejich syn necvičí na lekcích, učí se doma. Snaží se brát housle a smyčec do ruky každý den.

Čtrnáctiletý Červinka nepopírá, že hudba je jeho zásadním zájmem, v budoucnu se chce věnovat právě jí. Je i vášnivým posluchačem, podle svých slov si rád pustí jakýkoli žánr.

„Když se to povede, přál bych si stát se jednou sólistou nebo se dostat do skutečně dobrého orchestru,“ vyhlíží mladý talent z Českých Budějovic.