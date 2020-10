VIDEO: Jak snadno vyrobit z palet příruční dřevníček na polena ke krbu

Pokud se vám doma v dílně válejí nevyužité palety, neházejte je hned do kamen. Máme pro vás lepší tip na jejich využití.

Každý majitel krbu má rád suché dřevo schované pod stříškou a pěkně po ruce. Přesně takový příruční dřevníček lze z palet vyrobit snadno a rychle.

Potřebovat budete: palety velké 100 x 120 cm, vhodný plech na zastřešení, kladivo, pilu, hřebíky a vruty na uchycení stříšky.

Začněte rozříznutím palety na dvě části, a to za druhou příčkou tak, aby se nerozpadla. Nejprve z jedné strany, pak ji otočte a odřízněte i podpůrné příčky z druhé strany. Jak přesně, to snadno vyčtete z postupových snímků ve fotogalerii.

Takto uříznutá nosná část palety bude jednou ze čtyř bočnic budoucího dřevníčku, což znamená, že stejný díl budete potřebovat celkem 4x. Tyto díly pak postavte proti sobě tak, jak je to vidět ve videu i na fotografiích. Vytvoříte tak dva komíny, prostor mezi nimi využijete na uložení štípacího špalku, nad něj se vejde ještě polička na potřebné nářadí.

Ze zbytků palet rozeberte dřevo na jednotlivé části tak, aby vám zůstala pouze prkna, která zbavte hřebíků. Pak je využijte na vytvoření pevného dna u obou komínů a spojení obou částí dřevníku v horní části: v zadní části zezadu pod okrajem, v přední části shora. Tím docílíte toho, že po zastřešení dřevníčku bude mít stříška potřebný mírný spád.

Do mezery mezi komíny vsuňte do požadované výšky poličku, kterou si z odřezků palet vyrobte na míru. Poslouží tak jako odkládací plocha na drobné třísky nebo nářadí, pod ni by se měl vejít štípací špalek.

Na zastřešení si odměříme potřebnou velikost plechu tak, aby zakrývala všechny části dřevníku s malým přesahem. Plech přivrtejte ke spojovacím prknům dřevníku a máte hotovo, můžete začít skládat nasekané dřevo.