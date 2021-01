PONEDĚLNÍK: Dočkal při střídání odmítl pásku a Slovácko útočí na poháry

Podle informací serveru Aktuálně.cz se ve Spartě skloňuje po čase jméno Pavla Vrby jako jeho možného nástupce.

To je takový kolorit, do kabiny Letenských nevidím, ale že to na hřišti není žádná sláva, vidí každý.

Sparta v jarní části sice ještě nedostala ve třech zápasech gól, leč nedominuje, není přesvědčivá. Ani na půdě poslední Opavy, ani doma s patnáctou Mladou Boleslaví, kterou udolala 1:0.

Brankář hostů Diviš chytil několik tutovek, ale také sparťanský gólman Nita musel vytáhnout dva mimořádné zákroky, kterými odvrátil malér, a říká si tak o novou smlouvu.

Jedinou branku dal švédský záložník Karlsson, kterého Kotal vytáhl do útoku, často ale hraje zády k brance a nevyužívá naplno rychlostních předpokladů.

S Karlssonem je však práce složitější. Kotalův předchůdce Václav Jílek narážel u něj na neochotu bránit, což je na křídle celkem potíž. Jakž takž to může vycházet ještě proti slabším soupeřům.

Svědík, tým a Kliment

Sparta je třetí, ale mezi mančafty s nejlepší formou v lize rozhodně nepatří. Tu dlouhodobě vykazuje Slavia, Jablonec, ale překvapivě také Slovácko a České Budějovice.

Slovácko drží čtvrté místo a útočí na evropské poháry. Jak vám to zní?

Klub z Uherského Hradiště překonává vlastní rekordy a jeho hlavní zbraní je - odpusťte to klišé - týmovost.

Dobrá organizace hry pod koučem Svědíkem to rámuje. V záloze rozjíždí akce Sadílek s Havlíkem a vypadá to, že Slovácko konečně našlo v Janu Klimentovi i kvalitního útočníka.

Nejde ani tak o to, že proměňuje penalty, naposledy dvě na Bohemians, ale že se dostal do kondice a uhrává souboje. Pokud mu forma a zdraví vydrží, může být slováckým trumfem. Hodně napoví příští kolo, ve kterém hostí rozjeté České Budějovice.

O poháry touží zabojovat také Olomouc; po sedmi zápasech vyhrála, když doma porazila 4:1 poslední Opavu.

Jak se bojuje o novou smlouvu, která končí po sezoně, ukazuje nejen Nita ve Spartě, ale rovněž pětatřicetiletý zadák Michal Vepřek v Sigmě. Na podzim několikrát nebyl ani v nominaci trenéra Látala, zato posledních pět zápasů nechyběl v sestavě a připravil čtyři góly, z toho třikrát spoluhráči dorazili jeho střelu do sítě.

A to nikdy nepatřil k ofenzivně laděným bekům. Vepřek ukazuje, že Sigma lepšího hráče na levý kraj obrany nemá.

Do pohárů by rád znovu také Liberec, jenž vyhrál v Brně 3:0, tedy rozdílem třídy. Opravdu tomu tak bylo, na rozdíl třeba od tříbrankového vítězství Sparty v Opavě. Rozdíl v (ne)kvalitě Brna a Liberce byl značný. Vynikal především liberecký křídelník Jhon Mosquera, škoda jen, že svůj parádní výkon degradoval filmováním.

Nejistí rozhodčí

Bohužel 16. kolo se příliš nevydařilo rozhodčím. Proske nechal dohrát mladoboleslavského kapitána Matějovského, který šlápl na nohu ležícího sparťana Plavšiče.

Sudí Pechanec zase v Karviné neocenil ani kartou drsný skluz domácího Mikuše na slávistu Bořila po odehrání míče a stejně by si počínal i v případě karate zákroku brankáře Bolka na Lingra nebýt videa, po němž správně tasil červenou. Video mu potvrdilo naopak hodně přísnou penaltu pro Karvinou po souboji Holeše se Čmelíkem.

Druhému gólu Plzně proti Pardubicím přecházelo ofsajdové postavení Ondráška, ale branka platila.

Oporu u videa měl také rozhodčí Machálek, jenž nařídil penaltu ve Zlíně za zákrok ostravského Filla na Fantiše. Opět přísné rozhodnutí. Ano, Fillo rukou udeřil Fantiše do obličeje, neboť se nechal předskočit, a neměl tak dobré postavení pro souboj, ale opravdu toto způsobilo Fantišův pád?

Ostravští v čele s trenérem Kozlem se hodně zlobili. Leč oni se během zápasu čertili vícekrát, až se člověk diví, co si Machálek vůči své osobě nechá dovolit.

Respekt chybí, rozhodčím v Česku však až na čestné výjimky oprávněně.

Jsem zvědavý, kdo všechno se ještě objeví v korupční kauze někdejšího místopředsedy Berbra. Portugalec Vítor Manuel de Melo Pereira v čele komise rozhodčích má před sebou těžkou práci, ale snad najde aférou nezatížené talenty s píšťalkou.

Každopádně Baník se na nepřízeň sudích vymlouvat dlouhodobě nemůže, i trenér Kozel si jistě rychle vybaví, jak jeho tým srovnal v závěru podzimu proti Olomouci taky z přísného pokutového kopu...

Vymlouvat se nemůže ani na způsob hry soupeře, kteří často podle Kozla přehrávají jeho kombinační mužstvo jednoduchostí, silou...

Baník prahne po evropských pohárech, je pod tlakem a čeká se, že na hřišti bude dominantnější. Už má nejvyšší čas. Nebo se taky může stát, že Vrba se nevrátí do české ligy ve Spartě, ale v Baníku, kam má srdcem stále blízko.

Pěkné ponedělí.