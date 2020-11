PONEDĚLNÍK: Plzni chybí plán B, Látal mění Olomouc a Teplice jsou pořád samy

Ovšem porážka Viktorie ve Zlíně jistou logiku měla. Házenkářské kombinace před vápnem, stejné strojové tempo…

Nedostatek invence favorita byl alarmující. Domácím stačilo zhustit střed, vyhrávat souboje, poctivě vyplňovat prostory a vyrážet do brejků.

Gratulace k cennému skalpu. Připomenulo mi to víkendový výrok kouče Tottenhamu Josého Mourinha po vítězství nad Manchesterem City, jemuž nebylo nic platné držení míče 80 procent času: „Mohou si vzít míč domů, já si vezmu tři body.“

Plzeňský trenér Adrián Guľa nedokázal střídáním nebo změnou herního plánu reagovat na nepříznivý vývoj. Neposlal do hry druhého hroťáka, střídal kus za kus. Ani stažení aktivního Kopice po hodině se nejevilo jako nejšťastnější.

To vše dohromady jen potvrdilo, že pokud Viktoria prohrává, pod Guľou už s tím málokdy něco udělá. A to je u silného mužstva zarážející poznatek.

Chybí plán B?

Důležité rovněž bylo, že „sporné“ momenty sudí Denev vyhodnotil správně ve prospěch „slabšího psa“. Třeba že si okamžitě všiml, jak v 90. minutě vyrovnávající trefě Plzně předcházela ruka Beauguela.

Pamětníkům ve Zlíně naskočila vzpomínka na čtyři roky staré utkání, kdy brance Petržely předcházela jeho hra rukou, kterou rozhodčí Paták ale přehlédl, a následně ještě vyloučil naštvaného Matějova, jenž zlostně odkopl míč. Nezlobil bych se, kdyby tyhle časy zavřel někdo do vazební věznice natrvalo.

Na mnoho absencí se po ostudné porážce nemohou vymlouvat na Letné, většina výkonů v čele s pány Hečou, Lischkou, Hanouskem a spol. byla tristních.

Gratulace Dynamu, že toho dokázalo využít a poprvé v sezoně ukázalo svou hezčí tvář z uplynulého ročníku. Sparťanský kouč Václav Kotal, který se v 68 letech 51 dnech stal nejstarším trenérem ligy, když předstihl Františka Cipra, má o čem přemýšlet.

Nejkonzistentnější výkonnost tak udržuje vedoucí Slavia, jež šesti góly zostudila Opavu. Excelentní výkon předvedl především Sima. Úžasné, jaké hráče Táborsko do Česka už přivedlo. Jen tak dál.

I dobrým hráčům se už chce do Karviné

Zajímavé hráče se navzdory nepříliš výhodnému geografickému umístění u polských hranic podařilo před sezonou přivést Karviné. Pod trenérem Jurajem Jarábkem si nový tým plný cizinců krásně sedá a vidno to bylo také v Olomouci, pokud si odmyslíte takový detail - porážku 0:3.

Dopředu Karviná hrála opravdu pěkně, snaží se udržet míč na trávníku a má šikovné hráče. Mladý Ostrák ukázal rychlou práci s balonem, skvělý první dotek, nejen Qose i Papadopulos jsou dobří fotbalisti, kteří umí udělat rozdíl ve hře.

Tentokrát ho udělali brankáři. Zatímco olomoucký Aleš Mandous v repre módu lapil tři góly, karvinský Vladimír Neuman si do sítě srazil i rohový kop. Ale to se stane nejen ve dvaceti. Milé, že mu ihned Jarábek vyjádřil podporu.

Látal změnil olomoucké DNA

Sigma poněkud nenápadně poskočila na třetí místo. Není to z její strany válec, avšak trenérovi Radoslavu Látalovi se podařilo něco, o co se pokoušelo mnoho kandidátů před ním - změnit olomoucké DNA.

Do středy zálohy dal brousky Greššáka s Breitem, Olomouc je najednou více soubojová a poctivě běhavá. Přitom dopředu má stále kreativní hráče. Může to být na Hané po bídném roce úroda. A to tentokrát chyběl zraněný kápo Roman Hubník, který má na olomouckém povstání velký podíl.

Proč jsou Teplice pořád osamocené?

Zdá se, že z nudné šedi Teplické nevyvede kouč Stanislav Hejkal. Má nepříjemné ultimátum; musí v příštím kole porazit Spartu, jinak končí. Ne že by se to nemohlo sejít, ale vidíte v tom smysl?

Buď věříte filozofii trenéra, nebo ne. Na tom mač se Spartou nic extra nezmění. Hejkal by byl frajer, kdyby to po výhře nad Spartou položil sám.

Od začátku to pro něj nebylo snadné angažmá, nic co by mu kolegové záviděli. O kolik bodů přišel kvůli přehmatům rozhodčích? Jistě, není to dokonalé alibi, ale přitížilo mu, že Teplice jako JEDINÉ v lize otevřeně kritizovaly shnilé poměry v českém fotbale.

Mimochodem, stále tak nějak čekám, kdy se přidají i ostatní kluby v čele s nejsilnějšími. Proč mlčíte? Čeho se bojíte? A taky, kdy už odstoupí předseda Martin Malík.

To si opravdu myslí, že zrovna on vyvede český fotbal z krize?

Když tolik let „neměl potuchy“, co zadržený místopředseda Roman Berbr za jeho zády vyvádí za korupční a zastrašovací svinstva? Ha ha!

Tleskám iniciativě osobností, jež se teď snaží v bílých košilích českému fotbalu pomoct, i když přiznávám, že moje fantazie by si nedokázala představit, že předsedou „evoluční“ iniciativy bude někdejší mluvčí národního týmu a Plzně...

Hodně štěstí nejen Ondřeji Lípovi. A pozor, spousta lidí teď bude převlékat zašpiněné kabáty za čisté košile. Hlavně na okrese.

Pěkné ponedělí.