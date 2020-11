Teplický Hejkal čelí ultimátu a vyhlíží „megatěžký“ zápas se Spartou

„Tlak na moji pozici je daný,“ řekl po porážce 0:2 na hřišti Bohemians 1905, která byla šestá z posledních sedmi kol. „Vedení mi oznámilo, že musím ze dvou zápasů na Bohemians a se Spartou udělat tři body, jinak se naše cesty rozejdou.“

Bohemians - Teplice 2:0, výhru zařídili Hronek s Pulkrabem, hosté v nesnázích

První pokus splnit ultimátum nevyšel. „A teď nás čeká megatěžký zápas se Spartou,“ vyhlíží nedělní duel na Stínadlech. „Já se žádné zodpovědnosti za to, kde Teplice jsou, nezříkám. Přijímám ji!“

Sklářům se nedaří, v tabulce se propadli na 15. pozici a jsou jediný bod nad sestupovou čárou.

„Nemáme výsledky a nehrajeme dobře, proto jsme sáhli k bodovému úkolu,“ prohlásil teplický ředitel Petr Hynek. „Musíme to řešit a deset hráčů naráz nevyměním, bohužel, to nejde. Naše mužstvo podle mě má potenciál, aby se nepohybovalo dole v tabulce.“

Zápal hráčů v zápase proti Bohemians byl podle Hejkala v pořádku. „Nemůžu klukům vyčíst, že by nechtěli,“ ohlédl se kouč za krachem v Ďolíčku. „Chybí taková herní jistota. Chtěli pracovat, ale nejsou za to odměněni výsledkem. To bylo už v Opavě, kde jsme měli vyhrát, pak jsme hrubě nezvládli i zápas s Libercem, ačkoli jsme měli drtivou převahu. A ta frustrace se promítla do střetnutí s Bohemians, které bylo daleko těžší než ta předtím.“

Teplice zase sčítaly ztráty, chyběli brankář Grigar, beci Knapík, Heidenreich a Vondrášek, do Krasnodaru se vrátil zraněný Nazarov.

„Neměli jsme na hřišti jediného obránce,“ posteskl si Hejkal. „Snad jen Shejbala, ale i toho jsme předělali z krajního hráče, neboť je rychlý, má dobrou hlavu a levou nohu. Ale dál už byli vzadu záložníci a jindy ofenzivní hráči Černý, Mareček, Vukadinovič. Heidenreich má potíže s kolenem, ráno před zápasem ze zdravotních důvodů odpadl Knapík.“ Jaká sestava zkusí Hejkala vysvobodit proti Spartě?