PONEDĚLNÍK: Fotbal se nadechne. Až s novým předsedou v čele

I my novináři, kteří bychom měli být za každou cenu objektivní, těžko skrýváme nadšení fanouška. Ostatně rovněž Ponedělník před dvěma lety otevřeným dopisem naivně vyzýval Berbra k odstoupení.

Nakonec na to došlo až nečekaně záhy. Jak to tedy říct diplomaticky: nechť soud v korupční kauze spravedlivě rozhodne.

Podle toho, co se dostalo na povrch – žalobce nabito má. Myslím, že nezůstane jen u toho. Dokážu si představit, kolika sudím teď cvaká zadnice. A nejen jim. Pořád čekám, že se po odvážných Teplicích, které se proti shnilým poměrům v českém fotbale vymezovaly dlouhodobě, přidají ostatní prvoligové kluby.

Korupční aféra kolem Romana Berbra Servis iDNES.cz

Stále se bojí? A proč? Hlavně top trojka by měla vystoupit rázněji.

Teplice de facto dlouhodobě zastupují, co mají dělat jiní. Ale zaplaťpánbůh za ně. Pro český fotbal je to jedinečná příležitost k nadechnutí, pokud se změní nejen od hlavy (ale hlavně na okresech a krajích) a do čela si už nebude volit týpky, co skončí v lepším případě jen ve vazební cele.

Předseda asociace Martin Malík by se měl poroučet taktéž. Buď o ničem nevěděl, nebo neměl sílu nic měnit. Tak jako tak je nekompetentní.

Hle, Teplice kopaly penaltu

Liga se nám zase rozjela a je příznačné, že obvykle bité Teplice kopaly penaltu a hrály proti Liberci dvacet minut přesilovku. Že penaltu nedaly, v nastavení šly také do deseti a covidem paralyzovaný Liberec i v béčkové sestavě vyhrál, je zase jiný příběh.

Pochvala Slovanu, že se nepokoušel o přeložení zápasu, nebrečel a vyhrál. Tohle by měl být recept i do dalších náročných dní, sezona je teprve na začátku a jen takto se dá dohrát se ctí.

Snad se sportovním příběhům budeme věnovat už víc než divným přehmatům sudím. Jsem přesvědčený, že pískat umí kolikrát mnohem lépe, než někteří pískali.

I když kartu za trapné simulování ve vápně sudí Královec příbramskému Rezkovi o víkendu neudělil, stejně jako Berka jabloneckému Pilařovi.

Nepoučitelní. Všichni. Když jsem pozoroval, jak si slávista Kuchta kazí skvělé představení v Evropské lize proti Nice nedůstojnými pokusy o penaltu, bylo mi až trapno. Strašně doufám, že u týmového videorozboru jim trenéři vyčiní: „Hele, Honzo/Vašku, tohle komediantství tady nechceme, neslučuje se s hodnotami klubu.“

Každopádně bych ho trestal i dodatečně; stopkou na příští zápas a posláním části platu třeba na charitu či někam, kde lidé dobře ví, jaký je dar, když vás tělo poslouchá a nepadáte, pokud nemusíte.

Po měsíci bez fotbalu liga nabídla rovnou šlágr Plzně se Spartou. Viktoria hrála opravdu dobře, mdlé Letenské povzbuzené demolicí Celtiku přejela, trenér Guľa si připsal první větší vítězství na západě Čech, jež nutně potřeboval.

Útočník Ondrášek dal krásnou branku z voleje po excelentním centru šajtlí mazáka Limberského. Nádhera. Ještě víc nadchnul gólový slalom ostravského Zajíce v Příbrami. Tohle pohladí duši fotbalového fanouška v těžké době.

Nepochopil jsem, proč se stopnutý fotbal, který vynaložil na bezpečnostní opatření proti koronaviru miliony a šel příkladem, měl stát jakýmsi zavřeným symbolem, jak prohlásil ministr mládeže a TĚLOVÝCHOVY Robert Plaga.

Lidé díky téhle krásné hře alespoň skrz obrazovky přijdou na jiné myšlenky. Na jiná témata.

A to není málo.

Pěkné ponedělí.

A brzké uzdravení z covidu do vazební nemocnice Romanu B.