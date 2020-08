PONEDĚLNÍK: Když se chce, tak to jde. Ligu vir nezastavil

Dvakrát škoda, že se nechtělo v závěru nedohrané nadstavbové části minulého ročníku. Laskavý čtenář odpustí krátké ohlédnutí zpátky, ale nedá mi to. Mistrovská i prostřední skupina se zvládla kompletní, bohužel záchranářská nikoli.

Stačil JEDEN nakažený v Opavě a předtím nakažení v Karviné a šlus. Týmy musely do dvoutýdenní karantény, na dohrání nezbyly termíny.

Kdyby zbyly, byla na řadě Příbram, hádám...

Nechť mi záchranu slavící šéf klubu pan Starka promine nekorektní poznámku.

Nový ročník se nese v duchu: testy, branky, body, testy.

A do izolace jdou už jen nakažení, nikoli celé týmy.

Bravo!

Proč to nešlo dřív?

Zavoš, rozumějte opavský lídr Pavel Zavadil, by si tak nemusel postesknout, že Brno a Pardubice postoupily zadarmo, jak tlumočil pocity své opory trenér Opavy Radoslav Kováč. Předtím si zase Zavoš posteskl, že dohrát soutěž za těchto okolností může chtít jen někdo, kdo v životě fotbal nehrál, jak tlumočil uznávaného spoluhráče kapitán Žídek.

Pěkná konina...

Konec minulé sezony mě jako fotbalového fanouška jemně řečeno naštval (takřka jako ta předchozí, kdy sudí skandálně zařízli v baráži druholigisty), jako novináře ovšem nikterak nepřekvapil. Očekával jsem, že se nebude chtít...

Nejvíc to odnesla Dukla, ale ani ta se moc nedivila.

Proč se teď chce, je nasnadě: karantény pro celé týmy by ohrožovaly sportovní a ekonomické zájmy českých klubů v evropských pohárech.

Silnější psi byli slyšet a v tomto případě vyhrál i zdravý rozum, neboť jinak by ani nemělo smysl ligu rozjíždět.

Zaplaťpánbůh za to.

Hostování se musí omezit

Co se vymyká zdravému rozumu, je SEDM slávistů na hostování v Liberci. I když před pár hodinami šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na Twitteru oznámil průlomovou zprávu, že Slavia umožní hráčům na hostování nastoupit ve vzájemných zápasech, nijak to nemírní mé přesvědčení, že počet hostovaček se musí omezit, byť jde o dohodu dvou stran. V ekonomické krizi je to sice schůdnější forma posílení, ale v Liberci se s tím utrhl pytel.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Slavia umozni v sezone 2020/2021 hracum na hostovani nastupovat proti ni ve vzajemnych zapasech. oblíbit odpovědět

Až máte pocit, jestli sportovní manažer Slavie Jan Nezmar vůbec Slovan opustil. Vzájemné vazby se oběma klubům při hromadných transferech vyplácí a Nezmar se Liberci vyplácí možná ještě víc, než když v Liberci působil.



Do posil se většinou trefuje skvěle. I šestigólová demolice Českých Budějovic naznačila, že mistrovská Slavia bude snad ještě silnější.

Také Liberec má na posily čich, navíc hráči ho vnímají jako klub, ze kterého se dá dobře posunout dál. Nejen do Slavie. Ale šest hostování z jednoho týmu? To je extrém. I když slávisté mohou proti Slavii nastoupit, hrát proti klubu, kterému patříte, je schizofrenní.

Zajímalo by mě, co na tolik hostování říkají fanoušci Slovanu, jestli mají problém se pak s týmem ztotožnit. Když bude pěkný fotbal a výsledky, pak asi ne.

Energický trenér Hoftych umí namíchat správnou týmovou chemii, jen to může trvat podobně jako v minulé sezoně.

Že hostování mají smysl pro hráče i kluby, ukázal třeba sparťan Lukáš Juliš, který byl na jaře nejlepším fotbalistou Olomouce.

Na Letnou se vrátil v pohodě a brankou teď přispěl k výhře 4:1 v Brně. Pro Spartu pěkný výsledek, i když proti nováčkovi, který po postupu příliš neposílil a ani v přípravě neoslnil, se nedá přeceňovat. Avšak troufám si tipovat, že Juliš se může poprat o korunu pro krále ligových střelců.

Patří mezi hráče, na které se těším.

A na které se těšíte vy?

Jablonecký obránce Jakub Podaný na Twitteru napsal, že na ty negativní.

Věřím, že tento ročník se dohraje. A třeba ukáže, že se po nadstavbě stýskat dlouho nikomu nebude.



Pěkné ponedělí.