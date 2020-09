PONEDĚLNÍK: Proč raper Slavii vadí a hlava na hlavě v kotli ne

A chápu Slavii, proti které měl nastoupit, že na to před klíčovou bitvou o stamiliony z Ligy mistrů upozornila tak, až ho nakonec Teplice raději nenominovaly.

Upřímně, ani deset tisíc diváků v Edenu - a především ti rozveselení a natěsnaní ve slávistickém kotli na tribuně Sever - mi nepřijde zcela košer, byť nejsem epidemiolog. Fanoušci však nemohli ohrozit hráče, a tudíž ekonomické zájmy klubu.

Ale je škoda, že jednoduchá bezpečnostní opatření jako rozestupy nejsme schopni dodržovat, protože by zvlášť venku na stadionech mohly stačit. No nic, ještě než nám otravný vir zavře zase kdeco včetně nejen fotbalových tribun, nabídlo divákům 4. kolo opět spoustu zábavy, kvality i sporných momentů.

Tedy sporných...

Přiznám se, že doteď nerozumím, za co teplický stoper Heidenreich dostal na Slavii ve 20. minutě přímo červenou kartu. Žlutá už nemohla být žlutější. Sudí Marek to však viděl jinak. Třeba o něm Kučera bez obalu zarapuje. To by mohlo být součástí trestu.

Rejžek Zlín na Spartě nezařízl

Nejvíc emocí vyvolaly verdikty rozhodčího Rejžka v duelu Sparty se Zlínem. Lídr tabulky se na čtvrtou výhru nadřel víc, než se čekalo. Druhá žlutá karta pro zlínského Jawa za skluz na Krejčího? Ano, přísná, ano, hrál míč nejdřív, ale jít s kartou takto do souboje a potom dohrát i nohy soupeře, byť v malé intenzitě, je nepřijatelné riziko.

Tohle vyloučení si Rejžek obhájí s prstem v nose, neboť má především chránit zdraví hráčů, byť kartu tasit nemusel.

O penaltě v závěru se ani nebavme. Jestli si faulující zlínský bek Procházka i po zhlédnutí záběru diví, pak už bych jen zmínil pořekadlo ze školky: kdo se diví, neví čemu, podobá se přihlouplému.

Otázkou je, zda se penalta, kterou Dočkal neproměnil, ovšem poté si dal Jiráček v 88. minutě rozhodující vlastní gól, když mezi nohy nešťastného brankáře Dostála usměrnil centr sparťana Trávníka, jenž vběhl do vápna prokazatelně před Dočkalovým kopem, měla opakovat, či měl Zlín kopat nepřímý kop.

Opakovat by se musela, kdyby i Zlínští vběhli do vápna dřív (Čanturišvili ve vápně byl).

To by se teprve trenér Zlína Páník hněval, kdyby sudí penaltu nechal opakovat ihned po zákroku Dostála. Každopádně je s podivem, že tuto situaci zodpovědní u videa neřešili vůbec.

Chápu pak frustraci hostů. Na Letné hráli sympaticky, bojovali a hrozili, ale také tahali za kratší konec, jak ukazuje i celkový poměr střel 18:3.

Brno musí posílit

Za kratší konec tahá s jedním získaným bodem i brněnský nováček. Trenér Miroslav Machálek před zápasem s Olomoucí napočítal kvůli covidu, zraněním a kartám 14 absencí. Po porážce 2:4 pak zpražil jedenadvacetiletého stopera Jakuba Černína, jenž několikrát chyboval, a navíc si dal kuriózní vlastní gól.

„V minulém utkání nás nedisciplinovaností porazil Peter Štepanovský; teď, kdy máme situaci jasně ve svých rukách a vedeme 2:1, nás potopí Černín. A následně nás dalšími chybami pohřbí úplně,“ pravil Machálek rázně.

Nevídaná otevřenost. Jsem pro konkrétní kritiku hráče, ale dokázal bych si představit jinou rétoriku a tento tón nechal do kabiny.

Machálkovi však není co závidět. Pokud Brno neposílí, je za rok zpátky ve druhé lize. Sportovní ředitel Tomáš Požár dělá, co může, leč zásadní jsou finance. Fanoušci Zbrojovky by si kromě šikovných útočníků Růska s Přichystalem zasloužili i větší jména, na která by chodili.

V Liberci chodí na Jhona Mosqueru, který z posledních tří zápasů dal v lize čtyři góly. I když to tentokrát stačilo s Karvinou jen na plichtu, ve Slovanu si mohou gratulovat, jakého rozdílového borce z Bohemky po konci smlouvy přetáhli.

„Kdyby takový podraz udělali v Kolumbii, asi by se po nich střílelo,“ prohlásil tehdy sportovní ředitel klokanů Miroslav Držmíšek.

Klid, jsme v Čechách, nám nejdou spíš ty rozestupy. Ale zase netřeba dělat z covidu stigma typu syfilis.

Oceňuji Spartu, že jména nakažených hráčů jako jediná netají. Není proč.

Pěkné ponedělí.