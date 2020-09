Víkend Zbrojovky: marné čekání na srbskou posilu a černý den obrany

Ironií osudu se právě tento obránce velkými hrubkami podepsal pod prohru Zbrojovky 2:4. Za stavu 2:1 pro domácí Brno si dal Černín vlastní gól a čtvrt hodiny před koncem týž hráč pustil do vyložené šance Pavla Zifčáka, který dal čtvrtou branku hostí.

Hůř už víkend, před kterým se v Králově Poli nevědělo jistě ani to, zda se kvůli pozitivním testům na covid-19 ve Zbrojovce vůbec bude hrát, ani skončit nemohl. Se čtrnácti absencemi (zranění, onemocnění a jeden karetní trest) se domácí rvali víc než se soupeřem, který Zbrojovku zkušeně přehrál v poslední půlhodině, kdy už brněnským hráčům docházely síly a z lavičky bylo možné poslat do hry jen nezkušené bažanty.

Další testy... a hraje se! Sehrání zápasu Zbrojovky proti Olomouci měla v rukou na začátku víkendu příslušná hygienická stanice. Kdyby bylo pozitivních testů v brněnském týmu víc než v pátek, kdy Zbrojovka nahlásila pět nakažených hráčů, mohlo dojít i k odložení duelu. O den později tedy zamířil celý brněnský tým na kontrolní testy, a protože ty už žádný nový případ neodhalily, mohlo se utkání 4. kola nejvyšší soutěže v Brně definitivně uskutečnit.

„Na jedné straně jsem spokojený s naším přístupem a rvavostí, se kterou jsme vstoupili do utkání. Jsme ve výjimečném stavu, který vyžadoval výjimečné výkony od všech. V minulém utkání nás nedisciplinovaností porazil Peter Štepanovský; v dnešním utkání, kdy máme situaci jasně ve svých rukách a vedeme 2:1, nás potopí Černín. A následně nás dalšími chybami pohřbí úplně,“ nebral si servítky Miloslav Machálek, trenér poražených.

Jeho tým je po čtyřech kolech bez výhry a s jedním bodem se krčí na předposledním místě. Kolem něho jsou s jedním bodem ještě Příbram a Mladá Boleslav, ty však mají o zápas méně.

Pořádně zhořknout musel podpis nové smlouvy, prodloužené do roku 2023, brněnskému brankáři Jiřímu Floderovi. Od Sparty dostal čtyři góly v 1. kole, od Zlína tři góly ve 3. kole a včera znovu čtyři kusy. Hned v úvodu ho navíc zachránila po zakončení zblízka pravá tyč.

Paradoxně to bylo v úseku zápasu, kdy byla Zbrojovka lepší. Její šmrncovní začátek vyústil ve vedoucí gól, když se v 9. minutě zblízka prosadil Jakub Přichystal. Po 279 minutách v lize se konečně trefil brněnský útočník a předznamenalo to představení, které se v podání Přichystala s druhým útočníkem Antonínem Růskem muselo líbit. Růsek byl k nezastavení pro změnu na začátku druhé půle, jeho dravé průniky z levé strany skončily vedoucím gólem na 2:1 a dalšími šancemi, s nimiž měl olomoucký gólman Aleš Mandous práci.

„Kluci (Přichystal a Růsek) podali výborný výkon, z jejich hry jsem byl v některých fázích nadšený. Odpracovali to výborně, ukázali se v potřebné sportovní formě,“ chválil Machálek.

Chyběla kvalita na lavičce

Jenom útočení ale Zbrojovce nestačilo. Její obrana – stáhnutá na tři stopery – si dokonce zhruba hodinu ani nepočínala nijak zle, a také Černín naznačoval, že by si mohl začít zvykat na ligové tempo. V 61. minutě ale celý svůj výkon degradoval. U rohového praporku šel do souboje, po němž Sigma kopala standardku, a tu z malého vápna zakončil hlavičkou k zadní tyči.

„Bohužel jsme dostali vlastní gól, to se stává. Ten nás položil. Třetí gól padl po naší individuální chybě a konec jsme psychicky nezvládli. Sigma do čeho kopla, z toho dala gól. Takový je fotbal. Pro nás je to ztráta, chtěli jsme tři body a odvděčit se divákům za podporu,“ hlesl brněnský obránce Jan Sedlák.

Domácí navíc namíchla situace z 67. minuty, při které Ondřej Vaněk, vedoucí nebezpečný brejk, dostal žlutou kartu za střet nohama s Lukášem Greššákem. Brňané se domnívali, že Vaněk ani nefauloval, a než dozněl jejich údiv, ze středu jejich rozhozené obrany jim dal gól na 2:3 výstavní ranou z dálky Šimon Falta.

„Musím se na ten moment podívat, tohle mě mrzí,“ kabonil se Machálek. Za nepříznivého stavu už měl pramálo možností, jak utahané mužstvo nastartovat. „Věděli jsme, že někteří hráči, kteří měli problémy zdravotního rázu, tempo hry asi dlouho nevydrží. To se potvrdilo, vstoupili jsme do hry střídáním, ale na lavičce jsme kvalitu neměli. Bojovali jsme až do konce, ale kvalita šla dolů,“ přiznal.