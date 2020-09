Nehrál kvůli rapu. Kučerův koncert se nelíbil Slavii, Teplice nic nevěděly

Ze středy měl sice Kučera stejně jako všichni jeho spoluhráči povinný negativní test na covid-19, ale Teplice ho kvůli jeho čtvrtečnímu programu z nominace na večerní duel proti mistrovi z preventivních důvodů vyškrtli.

I po intervenci samotné Slavie.



„Samozřejmě, že jsme to s nimi komunikovali. Já s trenéry, Štěpán Vachoušek s Jirkou Bílkem, sportovním ředitelem, a náš pan majitel Šedlbauer mluvil s panem Tvrdíkem. Slavii se to nelíbilo, dělají všechno pro to, aby se jim tady koronavirus nevyskytl, proto jsme šli touhle cestou,“ vysvětlil Kučerovu absenci teplický trenér Stanislav Hejkal.



„O tom, co Kučera udělal, jsme se dozvěděli až ráno. Od takhle zkušeného hráče je to trestuhodné. Hrubý prohřešek,“ zlobil se kouč po vysoké porážce v Praze.

Pokud se ztrácíte, dovolte trochu kontextu: Tomáše Kučeru patrně znáte jako fotbalistu s téměř dvěma sty ligovými starty, ale on už se nějaký čas pohybuje pod přezdívkou TK27 také na české rapové scéně.

Před dvěma lety vystoupil s rappery Bulharem a Labellem v klipu songu Off Season, v němž urážel Spartu i představitele asociace. Etická komise za to Kučerovi tenkrát vyměřila pokutu 60 tisíc korun, prý hrubě znevážil jméno fotbalu. Po omluvě nakonec musel zaplatit „jen“ 40 tisíc.



Nyní Kučera s vlastním jihlavským uskupením 58G nahrál debutové album, které křtil právě ve čtvrtek večer v jednom z pražských hudebních klubů.

Jestli to bylo od profesionálního fotbalisty v době koronaviru, navíc den před zápasem proti Slavii, jíž příští týden čeká kvalifikace Champions League, moudré či zodpovědné, posuďte sami.

Přinejmenším zvláštní je však i argumentace klubu, který prý o vystoupení svého hráče nic nevěděl. Přitom sám Kučera o blížícím se křtu desky opakovaně informoval ve svých příspěvcích na sociálních sítích, dopředu jej avizoval už od srpna.

Tomas Kucera @kuceratomas27 17.9 probehne v prazskym klubu Futurum krest naseho debutoveho alba.... 58tape vol.1.... listky goout https://t.co/fRzOTXkejj oblíbit odpovědět

„Dlouhodobě bylo jasné, že utkání se Slavií odehrajeme už v pátek, opravdu jsme nevěděli, že nastane tohle, a proto jsem o tom s Kučerou ani neměl možnost dopředu mluvit,“ prohlásil Hejkal.



„Slavii samozřejmě přejeme, aby byla v Lize mistrů úspěšná, a rozhodně jsme nechtěli nijak ohrozit jejich úterní zápas proti Midtjyllandu,“ pokračoval.

Ptáte se ještě na důsledky pro samotného Kučeru? O těch Hejkal v pátek večer mluvit nechtěl: „Je to interní záležitost klubu. Ale určitě se k tomu nějak postavíme.“