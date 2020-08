PONEDĚLNÍK: Týmová Sparta, plzeňská noční můra. A epidemiolog Rada

Úvodem je potřeba zdůraznit, že brněnský nováček ani zalezlá Sigma nebyly pro Spartu dostatečnou prověrkou. V těchto zápasech sílu Letenských nepoznáte, i když i tyto zápasy byli schopni nedávno ztrácet. Teď je zvládli dominantně, jak by zvládat měli.

Například před rokem doma proti Olomouci Sparta jen remizovala 3:3, kupila kiksy v obraně, které ztrápený trenér Václav Jílek nebyl s to odstranit. Podařilo se to až jeho nástupci Václavu Kotalovi.

Někteří sparťané pod ním ožili nevídaně, zejména stoper Štetina. Mimochodem jeden ze čtyř hráčů, kteří proti Sigmě nastoupili v základní sestavě i před rokem (dalšími jsou Hložek, Sáček a Hanousek). Tolik se Sparta pod Kotalem změnila. Včetně rozestavení na 3 - 5 - 2. V útoku to Hložkovi sedí, s Julišem vytvořili silné duo.

Po zranění ožívá i záložník Bořek Dočkal. Zase rozdává krásné průnikové pasy. Jestli se vrátí i do reprezentační formy, můžeme brzy zjistit, neboť ve výběru kouče Šilhavého nechybí.

Spartě nahrává i lehčí vylosování, body bude dál sbírat po třech.

I brankář je fotbalista

Start zvládla i mistrovská Slavia, proti Příbrami skóre uzavřel penaltou v závěru brankář Kolář. Střelou po zemi na druhou stranu, než skočil gólman Melichar, ukázal pevné nervy a pak poznal ty kouzelné hormony štěstí, které se do krve vlijí, když dáte gól.

Blahopřeji! Nevidím v tom žádné zesměšňování soupeře a myslím, že to tak nevnímají ani Příbramští. Brankář je taky fotbalista, historie ostatně pamatuje několik brankářů střelců. Třeba Hans-Jörg Butt kopal penalty v bundeslize za Hamburk a Leverkusen pravidelně, trefil se šestadvacetkrát.

Kolář si splnil sen, o to jde přece v práci i životě především, ne?

Plzeňský výbuch

To další adept na titul se neprobudil z noční můry. Plzeň po krutém vyřazení z předkola Ligy mistrů v Alkmaaru dostala drsnou facku také od Liberce. Dá se pochopit, když jste od postupu asi půl minuty a po chybě brankáře Hrušky o něj přijdete, že to zamává s týmem. Leč v Liberci to byl výbuch. Totální kolaps defenzivy podtrhly šílené chyby stoperů Hejdy s Brabcem.

Liberec mohl dát ne čtyři, ale klidně i sedm gólů. Plzeň se prosadila jen z penalty, která zase vyvolala emoce, ale Kalvach dostal ve vápně od Mosquery facku do obličeje, takže teď se jen vedou debaty o tom, jak moc si na jeho ruku naběhl sám.

Za Liberec se blýskli slávisté na hostování; trefili se Júsuf i Hromada, velmi dobře hrál také Beran. Pochvalu si zaslouží všichni hráči Slovanu s dvougólovým Mosquerou v čele.

Slovan má díky sedmi hostovačkám ze Slavie zajímavý kádr.

Zajímavé posily ulovila i Karviná - Papadopulos, Twardzik, Ostrák, Herc či Mikuš pomůžou, což ukázali už při výhře v Opavě.

Pochválit musím také Pardubice, které vyhrály v lize po padesáti letech. Nováček v azylu na Bohemians porazil Teplice. Na to, že Východočeši téměř neposílili a chybí zejména konkurence v útoku, se zatím jeví sympaticky statečně. Jen tak dál.

Pořád čekám, kdy zabere Baník pod trenérem Kozlem. Zůstává za očekáváním, především herním. Jak mi řekl jeden nejmenovaný ligový sportovní ředitel: „Nehrát s takovým rozpočtem evropské poháry je jako trefit tyčku.“

Nepromarní další šanci?

Sudí Houdek je zpět. Rasisté taky

O penaltu víc měl kopat Zlín v Mladé Boleslavi, ale po výhře 3:1 chyba sudího Houdka hosty tolik netrápila. Ani gól Tatajeva, jemuž předcházel útočný faul Mazucha na Procházku.

Mimochodem Houdek pískal téměř po roce od utkání v Olomouci, kde specifickým vláčným během působil jako podnapilý, což odmítl. I komise rozhodčích to odmítla. Ta pauza je však vševypovídající.

Houdek si ovšem zaslouží pochvalu, že dvakrát přerušil zápas kvůli rasistickému hučení domácího kotle, kterému pak domlouval i mladoboleslavský hráč Zahustel. Palec nahoru. Xenofobní buranské projevy nepatří na stadiony ani do společnosti. Žel je potřeba to pořád připomínat. A hlavně tvrdě trestat!

Osobitý projev měl po zápase v Uherském Hradišti trenérský bouřlivák Petr Rada z Jablonce. Mluvil mi z duše, když kritizoval tiskovky bez novinářů kvůli bezpečnostním opatřením proti koronaviru. Otázky po Skypu už jsou pruda. Dokážu si představit stejně jako sympaticky přímý Rada, že se několik novinářů do jedné místnosti s rouškami a rozestupy dostane, ale nejsme epidemiologové, přizpůsobit se musíme všichni a tohle je pořád jen maličkost.

Piotr @PM_1945 Petr Rada k opatřením https://t.co/kxGcKlPApY oblíbit odpovědět

Hlavně že se liga hraje.

A máme se na co těšit.

Pěkné ponedělí.