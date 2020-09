Hra bez kuráže, bez šance. Fotbalisté Olomouce předvedli na Spartě málo

Přímo na bránu hosté nevystřelili. Míč kontrolovali jen 38 procent času a vyhráli téměř o třicet soubojů méně než soupeř.

Možná právě (ne)úspěšnost v soubojích zarazí, vzhledem k olomoucké taktice, hustému bloku a sestavě se dvěma štítovými záložníky Greššákem a Breitem, soubojovými typy.

Leč zápas jim vůbec nevyšel, celá středová řada Sigmy měla problémy udržet míč a s tím se trápil nečekaně i dispečer Houska.

Greššák navíc podskočil nákop, který vedl k první brance.

Chyb však bylo víc. Ano, způsobené i výborným dostupováním kompaktní Sparty, ale upřímně: Sigma jí to ulehčila až příliš.

„Je otázka, zda je to laxností, nebo individuálními schopnostmi hráčů. V některých fázích to na ně bylo rychlejší, a práce s míčem nebyla optimální. Tímhle jsme to zkazili. Nemyslím si, že by to bylo naší bohorovností. Sparta dobře napadala, my jsme měli na řešení méně času než v jiných utkáních. Z toho pak vznikaly naše chyby,“ přemítal sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář, který na lavičce zaskakuje za nemocné trenéry Látala s Nečkem.

Martin Hála z Olomouce (vlevo) se snaží zablokovat střelu Bořka Dočkala ze Sparty.

I když blok modrých dirigovaný Hubníkem působil dlouho kompaktně a brankář Mandous byl téměř bez práce, časem logicky povolil. „Utkání je hodnotitelné jednoduše. Sparta vyhrála zaslouženě. My jsme zklamaní, protože si myslím, že myšlenka vycházet od půlky z bloku nebyla špatná. Měli jsme velké problémy, protože jsme v bloku po zisku míče o něj hned přišli. Tím pádem jsme Spartu pouštěli do šancí,“ litoval Minář.

Co hůř, Sigma mizerně bránila standardní situace. Nejde ani tak o to, že před druhým gólem Zahradníček smolně odrazil míč stehnem k volnému střelci Julišovi, nýbrž o to, že kanonýr Juliš byl ve vápně na penaltě volný. A když se podíváte na standardky, zjistíte, že na penaltě byl volný opakovaně.

„Paradoxně šance, které si Sparta vytvořila, nedala. Inkasovali jsme ze dvou standardek, ze dvou rohů. Prostě ze situací, na které jsme se chystali,“ štvalo Mináře.

Fanoušci Sigmy by na zápase mohli najít jen malé radosti. Například poctivý výkon mladíka Zmrzlého na levém kraji obrany, který se snažil při brejcích zavírat zadní tyč Sparty. Číhal na šanci a Vindheimovi toho moc nedovolil.

I Hubník si dlouho vedl jistě, zaujal bleskovým návratem přes celé hřiště po podklouznutí Housky po rohovém kopu u vápna Sparty, Dočkala doběhl a brejk pak ve skluzu zastavil. V šestatřiceti výborný sprint. A to je tak asi všechno.

Až na sraženou střelu Hály neukázala Sigma dopředu nic. Jako by nevěřila ve své schopnosti, víru v body. Nevyšel ani taktický záměr s křídlem Faltou, který měl rozbíhat brejky, a proto dostal přednost před Gonzálezem, jenž Olomouci trefil výhru proti Liberci. Vlastně už jen Gonzáleze lze pochválit, jak po nástupu ve druhé půli Hanáky trošku oživil. Ale to bylo málo.

Před rokem odehrála Sigma na Letné úplně jiný mač, pamatujete?

To ještě měla střelce Plška, který skóroval dvakrát. Jednou se trefil tehdy Hála. Sparta kupila kiksy v obraně, které ztrápený trenér Václav Jílek nebyl s to odstranit, a byla z toho bláznivá plichta 3:3. Mimochodem v sestavě Sparty od té doby zůstali jen čtyři hráči (Štetina, Hložek, Sáček a Hanousek).

Tolik se Pražané pod koučem Kotalem změnili.

Sigma se výrazně změnila na krajích obrany, kde od tohoto ročníku dostávají příležitost Hála se Zmrzlým před Sladkým a matadorem Vepřekem. A chybí kanonýr.

Avšak důležitější je ještě rozpoložení a plán, se kterými do bitvy jdete. Tenhle Olomouci vyjít nemohl.

„Není to tak, že bychom na Spartu jeli odevzdaně. Sparta dnes má velkou kvalitu. Bude mít daleko větší sílu než v loňské sezoně,“ odhaduje Minář. „Alfou a omegou pro nás tedy byl zápas proti Liberci. Proti Spartě jsme chtěli překvapit, chtěli jsme hrát více odvážně. Ale taky hrajete to, co vám dovolí soupeř. Spokojení jsme tak padesát na padesát. Splnili jsme to, co jsme na prvním místě potřebovali - zvládnout domácí zápas.“

A po reprezentační přestávce zase s kuráží.