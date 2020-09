Takový normální zabiják Juliš. Tipovali byste, že zrovna on restartuje Spartu?

12:00

Pomalu to bude pět let, co Lukáš Juliš sestřelil ruský Krasnodar v Evropské lize. Když ho následně pozvali do televizního studia, bezelstně se přiznal celému národu: „Byl jsem nervózní jako prase. Celý den jsem se potil a byl asi čtyřikrát na záchodě.“