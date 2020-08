Sparťanský plán pro prvních šest kol. Osmnáct bodů, říká střelec Juliš

Před týdnem jednou skóroval v Brně, v neděli dvakrát překonal brankáře Olomouce.

Zásadně se podílel na vítězství (3:0) proti mužstvu, které mu na jaře pomohlo k současnému sebevědomí. V Olomouci během hostování dal osm gólů.

„U nás ukázal, co umí,“ podotkl olomoucký manažer Ladislav Minář, který v zápase na Spartě zastupoval nemocného kouče Látala.

A Juliš formu z Olomouce potvrzuje ve Spartě. V Brně ve skluzu trefil centr. Proti Olomouci do prázdné brány uklidil nabídku Hložka a pak napálil pohotově odražený míč.

„Pěkný, dva góly do půle, to bylo fajn,“ pochvaloval si.

Po přestávce byl blízko hattricku, jeho hlavičku gólman Mandous vyrazil. „Je to škoda. Ale moc velká šance to nebyla, i když gól z toho být mohl. Kdo by nechtěl mít hattrick.“

Kdo by si ještě před rokem pomyslel, že v srpnu 2020 bude Juliš nejlepším střelcem ligy - a navíc v dresu Sparty. Než šel v lednu do Olomouce na hostování, skoro tři roky nedal v nejvyšší soutěži gól.

Soužil se kvůli zranění. Jak za trenéra Stramaccioniho, tak později na hostování v Bohemians. Když se vykurýroval, ožil na podzim ve sparťanském béčku, kde tehdy působil právě současný kouč prvního týmu Kotal.

„Líbilo se mi, že za béčko proměnil většinu šancí. A jsem rád, že to tady potvrzuje. Proti Olomouci jsme jich měli několik, ale dva góly dal právě Julda. Jeho orientace na vápně je na úrovni,“ prohlásil Kotal.

I díky Julišovi sparťané do nové sezony dobře odstartovali. „První dvě výhry jsou důležité. Máme svůj plán na šest kol a toho se držíme,“ poznamenal pětadvacetiletý útočník.

Osmnáct bodů? „Přesně tak.“