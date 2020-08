Sparta - Olomouc, domácí sestavu nezměnili, Hancko pořád chybí

Sparta před týdnem porazila Zbrojovku Brno, ligového nováčka, 4:1. Všechny góly vstřelila do přestávky. Trenér Václav Kotal vítěznou setsavu nezměnil. Mluvilo se o tom, že by se do hry mohl vrátit uzdravený Dávid Hancko, nakonec ale v nominace chybí.

ONLINE: Sparta - Sigma Olomouc Utkání sledujeme minutu po minutě.

Sigma zahájila nový ročník těsnou výhrou 1:0 nad Libercem.