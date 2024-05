Suchý prodloužil o rok smlouvu v Mladé Boleslavi. Roli mentora přijímá

„Rozhodování bylo snadné. Jednání byla korektní a jsem rád, že můžu pokračovat. Fotbal mě baví a důvěru trenérů se snažím co nejlépe splácet každý týden na hřišti,“ řekl Marek Suchý.

Do Boleslavi přestoupil v roce 2021 z německého Augsburgu. „Pro rozhodování v mém věku je důležité, jak se klub rozvíjí, a v případě mladoboleslavského týmu vnímám, že se vyvíjí. Líbí se mi, kam směřuje, fandím tomu a chci přispívat. Cítím se tady dobře, ze současného týmu vnímám sílu. Při tom všem jsem vlastně neměl nad čím přemýšlet,“ popsal šestatřicetiletý stoper.

V dresu nejlepšího středočeského mužstva stihl v nejvyšší soutěži odehrát už bezmála stovku zápasů, v nichž z pozice středního obránce nastřílel tři branky. Jeho nový kontrakt má nyní platnost do 30. června 2025.

Spolu s kapitánem Markem Matějovským je v kabině nejzkušenějším hráčem.

„U některých kluků je věkový rozdíl mezi mnou a jimi veliký a přirozeně se nabízí i role jakéhosi mentora. Já začínal také hodně mladý mezi staršími spoluhráči a nezapomínám na to, proto se dokáži dobře vcítit do pozice dnešních mladíků,“ pověděl Suchý.

„Je to přirozený vývoj, a pokud je fotbalista správně nastavený, měl by to vnímat. Pro mě byl přístup a rady zkušených spoluhráčů základem kariéry, v níž jsem se dostal do zahraničí. Každý hráč by se měl chtít posouvat, mně se to povedlo a rád pomůžu a poradím jiným.“