Když má Kobra hlad. Ondrášek pálil i proti Spartě, děkoval Limberskému

A že v neděli večer bylo co slavit.



„Hrozně jsme se na zápas těšili. Ta pauza se vlekla. Ukázali jsme, jak jsme byli na fotbal hladoví,“ usmíval se pod rouškou reprezentační útočník, který odehrál suverénně nejlepší zápas po zářijovém návratu z Ameriky.

Proto do něj přece Plzeň investovala dvacet milionů. Nutně potřebovala nakopnout mdlý tým, který na startu sezony nepříjemně klopýtal a kromě jiného podruhé za sebou nepostoupil do hlavní fáze evropských pohárů.

Holohlavý buldok Ondrášek měl přinést nejen kvalitu a zkušenosti, ale taky vzruch, energii, důraz.

První tři ligové zápasy si dal na rozkoukání, přesto v nich dvakrát skóroval. Do podzimního šlágru proti Spartě vletěl fyzicky napumpovaný a vyhecovaný. Během koronavirové pauzy smazal tréninkové manko a z očí mu čišelo: „Kdy jindy ukázat, že jsem Kobra?“

Svou letitou přezdívku potvrdil.

Fotbalové Česko se probouzí z víkendového restartu, z dolin pomalu mizí nepříjemný mlhavý opar, zato vrchol tabulky po sedmém kole nabízí několik novinek:



první je Slavia,

dosud stoprocentní Sparta se zvedá z porážky 1:3,

Plzeň díky Ondráškovi konečně povstala a dost možná na lavičce zachránila slovenského trenéra Guľu.

„Máme obrovskou motivaci zápas se Spartou vyhrát a věřím, že to zvládneme bez ohledu na okolnosti,“ řekl Adrian Guľa před výkopem.

Byť se samozřejmě hrálo bez diváků, využila Viktoria úplně všeho, co využít šlo. Taktiku s vysokým a zodpovědným presinkem, celoplošnou agresivitu i motivaci bývalých sparťanských hráčů v čele s Limberským, Brabcem či Hejdou.

Až to vypadá, že Sparta si mezi modročervené tribuny do Plzně jezdí jenom pro problémy, nevyhrála tu od srpna 2011.

Zatímco ve čtvrtek senzačně vykouzlila triumf 4:1 na hřišti Celtiku Glasgow, v neděli byla jen vlastním stínem. Mohla odjet s nedůstojným debaklem.

Dílčí sláva v Evropské lize nebyla vzpruhou, nýbrž totální brzdou. Sparta byla chybující, rozháraná, unavená. Za úvodní půli vůbec nevystřelila na branku a první roh kopala až v 71. minutě. To už bylo dávno rozhodnuto. Hloupý kiks stopera Plechatého v rozehrávce daroval domácím rychlý gól, Limberského dokonalý centr šajtlí pak uklidil trestuhodně nekrytý Ondrášek.

„Konečně jsem od Limby dostal jeho legendární šajtli,“ poděkoval kanonýr. A ještě těsně před přestávkou píchl ve skrumáži do míče Hejda.

Plzeň hrála výborně jako kolektiv, ovšem ze všech vynikal navrátilec z Ameriky, číslo 13, Mr. Ondrášek. Bořil, tvořil, vnímal hru, v útoku udržel spoustu nákopů. Na rozdíl od téměř neviditelného sparťana Juliše, který v Glasgow zazářil hattrickem, měl Ondrášek na hřišti pré. I gól na 3:0 pomohl připravit.

Když mladý záložník Bucha těsně před koncem zpackal penaltu, to už Ondrášek na hřišti nebyl. Jinak by dost možná pálil on.

„Ano, mohli jsme vyhrát 4:0, ale i tak si vážíme fantastického vítězství nad kvalitním soupeřem. Chlapci podali vynikající výkon,“ bilancoval plzeňský kouč Guľa.

Rázem je vrchol tabulky pořádně nabitý. Všichni tři favorité se namačkali do tříbodového rozmezí.