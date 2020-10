PONEDĚLNÍK: Pískání pro silnější psy? Ardeleanu a spol. si to obhájí

Baník prohrál s mistrovskou Slavií 0:1, ač ji přehrával, jenže narážel na famózního brankáře Koláře a inkasoval z penalty, které předcházel otočený roh...

Sigma remizovala s Plzní 2:2, když dostala gól z penalty po ochotném pádu útočníka Ondráška, zatímco na druhé straně se v podobné situaci penalta pro Olomouc za zákrok Kayamby na Housku nepískala. Stejně tak za ruku Kopice...

Rozhořčení fanoušků chápu, spílají sudím i nám novinářům, že nepopisujeme zářezy dostatečně otevřeně, jenže na rozdíl od nich nemůžeme nařknout rozhodčí z tendenčního vedení zápasu bez nevyvratitelných důkazů.

Potíž je ovšem už v tom, že rozhodčí jako Petr Ardeleanu, který TENDENČNĚ v předminulé sezoně řídil barážový zápas o ligu ve prospěch Příbrami proti Brnu a jeho bezbolestná vrtačka je pověstná, vůbec ještě píská českou nejvyšší soutěž. To se pak nedivme, že diváci jsou skeptičtí už před prvním hvizdem a za vším hledají úmysl více než neschopnost.

Ardeleanu si penaltu proti Olomouci obhájí. Ostatně sám stoper Sigmy Roman Hubník zpětně sympaticky přiznal, že to Ondrášek udělal šikovně, přepadl mu přes nohu a faul to tedy byl. Dejme tomu, ke kontaktu skutečně došlo, ale to, jak se Ondrášek odrazil, neslo všechny prvky simulace. Hubníkův zákrok to nepatřičně zvýraznil.

Jaký rozdíl proti Houskovi, když do něj zajel nešikovně Kayamba. Houska ihned vyskočil z trávníku, chtěl situaci dohrát a tím dal nejen sudím najevo, že to zase takový faul nebyl. I když ke kontaktu rozhodně došlo.

Pozor, Kobra skáče!

Více mě zaráží, že Ardeleanu nedal žlutou kartu Ondráškovi za simulování v první půli, kdy se stejně komediálně odrazil ve vápně znovu po souboji s Hubníkem. Ondrášek hrál dobrý zápas, vstřelil i gól, ale tímto si „Kobra“ škodí, jakkoli se snaží pomoct svému týmu.

Potom totiž přijde na řadu Evropa a světe div se - proti Plzni jsou po nešikovných zákrocích brankáře Hrušky nařízené penalty, které Viktorii nejdřív stály boj o Ligu mistrů a poté základní skupinu Evropské ligy.

Zkrátka hromadu peněz, i když samozřejmě jen penalty nerozhodly, Plzeň nehrála dobře. V Česku by se ovšem nejspíš sudí nad silnějším psem slitoval, zalezl do boudy a dělal, že nevidí. Ani na videu.

Sporné momenty by ale neměly zcela zakrýt fakt, že v Olomouci se hrál velmi dobrý fotbal a že domácí byli nebezpečnější. Plzeňský kouč Adrian Guľa znovu mluvil o nezvládnutých mikrosituacích, Viktorie musí přidat, aby z nich nebyl makroprůšvih.

Otočený roh v Ostravě

V Ostravě zase nemohou přijít na jméno sudímu Karlu Hrubešovi. Otočený roh je nemilá věc; že se Stanciu přizná, na to se spoléhat věru nedá, hráči Baníku však pozdě zareagovali a byl z toho brejk, Fleišman v souboji s Teclem odpadl jako papír a následoval faul brankáře Laštůvky, který se sice dušuje, že vůbec nechtěl Tecla zasáhnout, že jen stál, ale pravdou je, že skočil na stranu, kam si Tecl dělal nepříliš vydařenou kličku. Balon nehrál, tudíž faul, i když mu šel Tecl naproti.

Penaltu Hrubeš naopak Slavii sebral v 54. minutě, kdy Svozil nešikovně přišlápl Provoda, ale posoudil to kupodivu jako útočný faul slávisty, přestože byl u míče dřív než baníkovec. V závěru zase slávista Bořil přidržel ve vápně Tijaniho, jemuž Hrubeš následně odpískal útočný faul na brankáře...

Udělejte si obrázek sami, zda jsou to chyby tendenční, nebo lidské...

Baník by se měl od nejlepšího výkonu v sezoně odrazit a zopakovat ho nejen proti zvučnému soupeři, na kterého se dokázal vytáhnout.

Teplice penalty už čekají

Hodně vzruchu vyvolala také penalta v Opavě, která díky ní porazila Teplice. Z dostupných záběrů není patrné, zda teplický obránce Černý zablokoval střelu rukou, nebo ramenem, avšak Tepličtí, kteří se jako jediní z ligových klubů nahlas vymezují proti poměrům v českém fotbale, v němž dělá místopředsedu kontroverzní Roman Berbr, měli jasno.

„My jsme čekali, že tady penalta přijde,“ pravil v emocích teplický trenér Stanislav Hejkal.

Podobných rozhodnutí proti jeho týmu zažil opravdu už dost.

Tři gratulace

Ale ať nekončíme jen kysele. Celý zápas odehrál opavský záložník Pavel Zavadil a stal se tak nejstarším hráčem ligové historie (42 let, 5 měsíců, 4 dny). Velká gratulace!

Blahopřání míří také do Liberce nejen útočníkovi Rabušicovi, jenž jako střídající hráč stihl dát hattrick Příbrami, ale především celému klubu za postup do základní skupiny Evropské ligy, což se mu podařilo už počtvrté. Slovan umí.

A ještě jedna gratulace - osmadvacetiletému obránci Vladimíru Coufalovi, který ze Slavie přestoupil do West Hamu za parťákem Součkem a má za sebou skvělou premiéru ve slavné Premier League.

Opravdu krásný příběh. Českému fotbalu dělá tuze dobrou reklamu. Na rozdíl od jiných.

Pěkné ponedělí.