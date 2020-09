PONEDĚLNÍK: Na hřiště a do hotelu. Liga mistrů stojí za bublinu

A na plátno, kde předtím do nejmenšího detailu rozebírali soupeře, pustili dojemné vzkazy od manželek, přítelkyní, dětí či rodičů hráčů: „Zlato, přeji ti hodně štěstí, aby se ti to dnes podařilo.“

Někteří fotbalisté měli slzy na krajíčku. O ničem netušili. „Strašně hezký. Po tom videu jsme byli tak nahecovaní!“ vzpomínal nedávno v rozhovoru pro iDNES.cz exliberecký obránce Milan Kerbr.

Trpišovského metody jej uchvátily natolik, že si z jeho tréninků dělal poctivě zápisky do deníku a po kariéře se stane trenérem. „Víte, pan Trpišovský je nejlepší trenér v republice. Psycholog. Absolutní perfekcionalista. Nastaví si každého hráče zvlášť. Kabina táhne za jeden provaz. A kolem dělají servis asistenti Köstl, Houštecký.“

I proto se Trpišovský nemusel o víkendu bát postavit v lize proti Slovácku sestavu slávistů složenou převážně z náhradníků, neboť šetřil opory na veledůležitý mač o Ligu mistrů s Midtjyllandem.

Věděl, že nažhavení a neuražení hráči nechají na trávníku všechno. Po dobrém výkonu a vítězství 3:0 si Trpišovský se svým věrným realizačním týmem připsal 100. vítězství v lize jako trenér. Potřeboval na to 165 zápasů. Nezbývá než pogratulovat.

A přát si, aby odpočatí tahouni dovedli zástupce českého fotbalu do nablýskané soutěže a téměř k půlmiliardovému jackpotu.

Proto poslední měsíce žijí kvůli koronaviru v takřka hermetické bublině a musí leccos strpět. „Jestli to chce Slavia takhle dělat, tak ať si to dělá, ale mně to přijde zbytečné a nechápu, proč to vůbec prezentují. Ale je to jejich postoj, chodí na hřiště a do hotelu, na hřiště a do hotelu,“ glosoval to pro web ČT bývalý reprezentant a jablonecký záložník Tomáš Hübschman. „Taky je otázka, jak dlouho jim to vydrží.“

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na Twitteru reagoval: „Je to přece strašně jednoduché. Nechceme v evropských soutěžích dopadnout jako FCSB. Hrajeme na poměry českého fotbalu o obrovské peníze. A chápu, že Jablonci to již může být jedno.“

Kousavá narážka na jablonecké bleskové vypadnutí ze 2. předkola Evropské ligy se slovenskou Dunajskou Stredou, která díky dobrému zázemí, strategii a kádru byla v Česku téměř glorifikovaná, načež za týden prohrála 0:7 v Linci.

I když se rovněž snažím bránit panice z covidu, počínání Slavie je zcela rozumné a pragmatické. Hübschmana chválím za to, v jaké formě se udržuje a jak se před čtyřicítkou rozstřílel - připsal si už čtvrtý gól v ligové kariéře -, ale jeho pohledu na slávistická opatření nerozumím.

Sigma jako za Brücknera

Po pátém kole zůstává bez ztráty bodu stále Sparta. V Příbrami to nebyla od lídra tabulky sice žádná dominance, leč zvládat právě takové zápasy dělávalo dříve Spartu Spartou. Nečekaně jí na záda dýchá Olomouc, která vyhrála čtyři zápasy z pěti, nestačila právě jen na Spartu.

Proměněná Sigma hraje pod trenérem Látalem pragmatický fotbal, jednoduchý, více přímočarý. Je otázkou vkusu, zda oku lahodící. Ovšem pokud bude přinášet body, fanoušci oko rádi přivřou.

Hanáci působí především fyzicky dobře nachystaní, mohou rychle dostupovat soupeře a hrát tak, jak hrával Látal ve své úspěšné kariéře sám. Velmi mu v tom pomáhá příchod šestatřicetiletého stopera Romana Hubníka, který okamžitě zastoupil zraněného Beneše a válí jako ve svých nejlepších časech. S parťákem Jemelkou vytvořili opravdu silnou stoperskou dvojici, o kterou se může tým opřít.

Olomouc vyrovnala svůj nejlepší start do sezony ještě z federální ligy. V ročníku 1992/93 měla stejný rozjezd pod vedením Karla Brücknera, navíc při stejném skóre 9:5, připomíná klub na svém webu.

Příští zápas proti Plzni napoví, jestli může Sigma po minulém nepovedeném ročníku, kdy byl Látal kotlem odvoláván, hrát na špici trvaleji.

K čelu tabulky se naopak nepřiblížil Baník, jenž prohrál v Teplicích a pod trenérem Kozlem vyhrál jen čtyři zápasy z dvaceti. Zaujalo mě, jak vlastní bránu třikrát ohrozil exteplický Fillo, až si vlastence nakonec opravdu dal a Kozel ho pak raději stáhl.

Celé utkání za Teplice odehrál obránce Heidenreich, ačkoli byl minule na Slavii chybně vyloučen. Teplice se však odvolaly a do rozhodnutí může nadaný obránce hrát. V takových případech zřejmého pochybení rozhodčího by vůbec automatická stopka neměla platit a hráče by měla disciplinárka rovnou omilostnit.

Líbil se mi výkon pětatřicetiletého pardubického útočníka Pavla Černého. Zmiňoval jsem tady nedávno, že nemá zrovna vyrýsovanou figuru, ovšem i tak stihl spoluhráčům perfektně připravit dva góly proti Liberci, byť jeden na hraně ofsajdu. K tomu udržel hodně míčů. Vítězství 3:0 nad Slovanem je krásnou reakcí nováčka na porážku v Ostravě, kde Východočeši působili vyšťaveně, jako by ještě po bitvě se Slavií byli v laktátu.

I když Liberec stejně jako Slavia šetřil většinu hráčů základu na pohárový boj (o Evropskou ligu), nehrál dobře a takovou sílu šířky kádru neukázal.

Snad se mu bude proti APOEL Nikósii dařit o poznání lépe, s motivačním videem či bez.

Pěkné sváteční ponedělí.