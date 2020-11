Plzeň neumí otáčet. Chybí mentalita, kvalita i správná rozhodnutí ve vápně?

Od chvíle, kdy Guľa v lednu k mužstvu nastoupil, Plzeň ke třem bodům dotáhla jediný zápas, v němž prohrávala.

Bylo to v prvním kole letošního ročníku, na gól opavského Helešice ze 44. minuty ještě do poločasu odpověděl Bucha proměněnou penaltou, po přestávce pak Plzeň přidala další dvě branky.

V šestém kole v Olomouci tým otočil z 0:1 na 2:1, ale nakonec remizoval 2:2.

V ostatních zápasech, v nichž prohrával, nebodoval.

V minulé sezoně na jaře v semifinále poháru na Spartě.

V rozhodujícím utkání o titul na Slavii.

V letošní sezoně v play off Evropské ligy na hřišti Beer Ševy.

V Liberci.

A naposledy v neděli ve Zlíně.

„Když dostaneme gól, musíme být schopní zápas otočit. Mentalitou, kvalitou a správnými rozhodnutími ve finální fázi,“ zdůraznil plzeňský kouč.

To všechno, co Guľa zmínil, mužstvu v posledním utkání ve Zlíně chybělo.

„Soupeř měl pevnou a organizovanou defenzivu a nám se ji nepodařilo otevřít. Když dal gól, mohl se na to soustředit ještě víc,“ poznamenal Guľa. „Hráče, kteří by si měli poradit s urputnou defenzivou, máme. Ale nám se to nepodařilo proto, že jsme neměli vhodná řešení v poslední třetině hřiště.“

Z výsledků v éře slovenského kouče lze také vystopovat, že Plzeň má potíže především v utkáních na hřišti soupeřů, doma za Guľy ještě nic nepokazila. To je také unikátní bilance.

Kopic a Ondrášek Reprezentační záložník Jan Kopic i útočník Zdeněk Ondrášek, kteří se minulý týden podíleli na vítězství národního mužstva v Lize národů proti Izraeli a Slovensku, byli ve Zlíně střídáni. Kopic už po hodině, Ondrášek o deset minut později. „Chtěli jsme do hry dostat Kayambu,“ vysvětlil trenér Guľa střídání Kopice. „Aktivita je jedna věc, ale taky jsme si překáželi v prostorech. Od Honzy tam nepřicházely věci, na které jsme od něj zvyklí.“ Své mohla sehrát únava. To platí i v případě už brzy 32letého Ondráška. „Asi potřebuje delší čas na regeneraci. Každý hráč to má v tomhle jinak. Možná mu ve vápně chyběl ten půlkrok k tomu, abychom byli produktivnější.“

„Jedna věc je náš výkon a sebevědomí, míra rizika v útočné části. Druhá věc je výkon soupeře. I on má doma víc sebevědomí, tak je to nastavené. Je pro nás velkou výzvou dostat do hráčů dost víry a další věci, abychom takové zápasy zvládali vítězně. Je vidět, že se nám to opakuje,“ uznal Guľa.

Co se zopakovat nepovedlo, je minulý výkon proti Spartě, jeden z těch lepších plzeňských zápasů, v nichž tým doma soupeři nasázel za poločas tři góly a rozhodl.

„Také jde o to, do jakého prostoru hrajete. Se Spartou jsme taky hráli víc rychle. I když podobně jsme začali i ve Zlíně, ale pak jsme začali hrát trochu jinak. Hřiště bylo kvůli chladnému počasí pomalejší, to nahrává soubojům, kontaktům a zvlášť ve chvíli, když přihrávky nejsou razantní. Pak se i obrana obtížně otvírá,“ přemítal Guľa.

„Málo jsme centrovali, hráli komplikovaně, nedostávali jsme do naší hry správné finální věci. Neměli jsme tam dost kvality. Odvolaná penalta - netvrdím že se kopat měla - možná sehrála roli v tom, že nám to ubralo intenzitu. Přitom v dnešním fotbale jde o běžný verdikt,“ podotkl.

Plzeň po porážce ve Zlíně klesla po osmém kole na čtvrtou příčku, na vedoucí Slavii ztrácí šest bodů, na Spartu s Olomoucí má odstup minimální. „Každá porážka je komplikací. Uděláte maximum, abyste porazili Spartu. A pak je důležité, abyste navázali ve Zlíně herně i bodově,“ podotkl.

Co tedy s tím?

„Zrychlit hru, jít víc do rizika. Budeme s hráči řešit, proč jsme zpomalili. Mohlo to být i terénem, chlapci potřebovali jeden, dva dotyky navíc, pak dáte šanci soupeřovi, aby zavíral prostory. Nepomohli jsme si ani standardkou,“ vypočítával Guľa.

V sobotu nastoupí Plzeň v Českých Budějovicích, které v neděli slavně vyhrály na Spartě 4:2...